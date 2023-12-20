Шквалистый ветер сдул Boeing 737 со стоянки в аэропорту Буэнос-Айреса (видео)

По информации СМИ, никто не пострадал, однако авиалайнер и инфраструктура аэропорта в Буэнос-Айресе получили повреждения.

На днях над Буэнос-Айресом прошел шторм со скоростью ветра почти 150 км/ч, который в международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери сдвинул с места и повернул на несколько метров припаркованный Boeing 737-700. Об этом сообщил YouTube-канал MTU ESN.

Boeing 737-700 авиакомпании Aerolineas Argentinas весит 38 тонн и может перевозить 128 пассажиров, кроме членов экипажа.

Как сообщают СМИ, при движении самолет сбил крылом трап, который с большой скоростью покатился по взлетно-посадочной полосе. Другое крыло зацепило здание аэропорта. Оказались повреждены и другие служебные машины и тележки. Из-за ЧП отменили и задержали несколько рейсов. Никто не пострадал, но самолет получил повреждения.

Ураган в Буэнос-Айресе — что произошло

Сильный шторм, обрушившийся на несколько городов в провинции Буэнос-Айрес и агломерации, стал причиной гибели по меньшей мере 13 человек, более десятка человек получили ранения. Он также вызвал наводнения, разрушения и падения деревьев.

Кроме того, ветер с порывами, превышающими 150 км/ч, вызвал страх у населения, на линиях экстренной помощи было зарегистрировано огромное количество обращений.

"У нас был сильный шторм с разрушительными порывами. То, что произошло в последние несколько часов, было "особой ситуацией", когда существовала "гигантская штормовая система, охватившая территорию от Атлантического океана до провинции Кордова", — объяснил Синди Фернандес, метеоролог Национальной метеорологической службы (SMN).

Он подчеркнул, что такие штормы возникают, когда существует очень теплая масса воздуха, с большой влажностью и очень нестабильная, которая сочетается с наступлением довольно холодного фронта.

Хотя специалисты предупреждают, что "это единичный случай", они не исключают, что такой ураган может повториться в различных регионах страны.

Напомним, названы 20 стран, оказавшихся в зоне риска смертельного наводнения. Исследователи обнаружили, что изменения климата расширяют зоны опасности катаклизмов, в ближайшем будущем в опасности могут оказаться еще больше людей.

Ранее Фокус писал о разрушительном шторме Бабет в Великобритании. Дождь пришел "не с той стороны" и все оказались не готовы.