Есть погибшие и раненые: в центре Праги неизвестный устроил стрельбу

ЧП произошло на философском факультете Карлова университета. Стрелка ликвидировали.

В Чехии в центре Праги произошла стрельба. Неизвестный начал расстреливать людей прямо в Карловом университете. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местное издание Indes.cz.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло на площади Яна Палаха в Карловом университете на философском факультете. Количество погибших и раненых не уточняется.

Сейчас полиция съезжается в центр столицы Чехии.

По данным источника издания, речь идет о "стрельбе, совершенной обезумевшим преступником".

В полиции Чехии уточнили, что нападавший ликвидирован. Есть несколько погибших и десятки раненых.

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