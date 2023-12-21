На границе России с Грузией застряли 20 граждан Украины — бывших заключенных, — подробности (фото)

Среди задержанных есть больные туберкулезом, некоторые имеют язву желудка и нуждаются в медицинской помощи.

На российско-грузинской границе в буферной зоне задержали около 20 граждан Украины, большинство среди которых являются бывшими заключенными, которые оказались в оккупации и были принудительно вывезены россиянами во время отступления и депортированы из РФ после завершения срока наказания. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Люди не могут пересечь сухопутную границу России с Грузией из-за "проблем с документами".

"Большинство из них — бывшие заключенные, двое жили в РФ. Они сейчас находятся в буферной зоне на территории грузинского КПП", — говорится в сообщении.

Сколько ждут и в каком состоянии задержанные на границе

Один из мужчин рассказал, что находится между двумя границами уже три недели. По его словам, среди украинцев есть больные туберкулезом, он сам имеет язву желудка и нуждается в медицинской помощи.

На российско-грузинской границе в буферной зоне задержали около 20 граждан Украины Фото: Courtesy

Еще один мужчина рассказал местным СМИ, что ждет решения почти месяц. Он после оккупации Крыма остался на полуострове и отказался от российского гражданства. По его словам, после длительного давления российские оккупационные власти решили депортировать его "за отказ от гражданства, татуировку в виде герба Украины и гражданскую позицию". Однако украинское консульство пока не подтвердило его данные.

Как отмечается, это уже не первая подобная ситуация. 7 украинцев попытались пересечь российско-грузинскую границу 11 октября. Две недели им пришлось спать на полу на КПП.

Власти Грузии информацию о гражданах Украины, которые застряли на границе с РФ, пока не комментировали.

Отметим, что это не первый случай, когда Грузия отказывается пропускать на свою территорию бывших украинских заключенных. В конце августа группа из шести украинцев провела на КПП "Верхний Ларс" десять дней.