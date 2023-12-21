В России захотели присоединения Узбекистана — в Ташкенте отреагировали

Узбекистан выразил возмущение после заявлений сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" и вызвали посла РФ.

Российский писатель-пропагандист и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин выразил желание присоединить Узбекистан к РФ. Ташкент в свою очередь вызвал чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Олега Мальгинова для переговоров. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Во время встречи к чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Олегу Мальгинову в принципиальной форме было доведено, что в Узбекистане с чувством глубокой обеспокоенности восприняли высказывания сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к РФ.

"Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к большому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", — говорится в заявлении.

Также в МИД сообщили, что подобные заявления, широко распространенные в российских СМИ, имеют заведомо провокационный характер.

Что говорят в России

Напомним, Прилепин предложил присоединить к РФ территории бывшего СССР и научить жителей русскому языку, чтобы решить "миграционный вопрос".

"Чем больше русских, тем меньше проблем с людьми, которые некорректно ведут себя и понаехали", — сказал Прилепин.

Также он отметил необходимость "присоединить" страны, "откуда едут в РФ гастарбайтеры, чтобы не здесь их обучать, а там уже в Узбекистане".

Между тем посол РФ заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана".

Он также подчеркнул, что "в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан" и отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по этому инциденту.

Добавим, что в 2022 году спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил США планами "вернуть" Аляску с помощью псевдореферендума. Председатель российского парламента рассказал тогда, что в Штатах количество операций по смене пола якобы увеличилось в 50 раз. По его словам, Вашингтон "движется к вырождению нации".

Напомним, 6 мая на российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 взорвался в селе Пионерское после того, как ранее на него установили взрывное устройство.