"После парада в Киеве — кто нам запретит". В РФ предложили присоединить территории Узбекистана

Прилепин предложил присоединить к РФ территории бывшего СССР и научить жителей русскому языку, чтобы решить "миграционный вопрос".

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В РФ пропагандист и политик, а также сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин предложил присоединить к России территории, откуда едут заробитчане. Из-за этого российского посла вызвали в МИД Узбекистана. Об этом пишет Arbat.media.

Так, Прилепин предложил присоединить к РФ территории бывшего СССР и научить жителей русскому языку, чтобы решить "миграционный вопрос".

"Чем больше русских, тем меньше проблем с людьми, которые некорректно ведут себя и понаехали", — сказал Прилепин.

Также он отметил необходимость "присоединить" страны, "откуда едут в РФ гастарбайтеры, чтобы не здесь их обучать, а там уже в Узбекистане".

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"Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: "Поскольку два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это", — сказал писатель.

При этом в проблемах демографии он обвинил Союз солдатских матерей, от которого "ужасно устал" еще во время Чеченских войн. Он назвал Союз солдатских матерей "вредной" организацией для армии и детей.

"Кто нам после парада в Киеве запретит что-то делать на евразийской территории? Никто", — подытожил Прилепин.

В Узбекистане уже отреагировали на заявления пропагандиста и вызвали посла России.

"Такие необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как РФ, к большому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, имеют заведомо провокационный характер и могут негативно сказаться на устоявшихся исторически дружественных отношениях между нашими народами", — говорится в пресс-релизе МИД.

Напомним, что российское телевидение не показало гражданам РФ все вопросы, которые присылались в прямой эфир. При этом большинство тем, которые беспокоят россиян, касаются экономики, а не войны.

Ранее сообщалось, что 14 декабря президент Путин провел многочасовое общение с российским народом в рамках проекта "Итоги года". Во время прямого эфира он получил ряд вопросов, которые отобрали из миллионного списка, присланного россиянами.