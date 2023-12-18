"Умрите сами": жены мобилизованных предложили Путину пойти на фронт, — соцсети

В соцсетях россияне опубликовали обращение мужчины в форме, который утверждает, что служит в штурмовом отряде с января 2023 года. По его словам, большинство военных хотят заключения мира, а "президент РФ не хочет этого дать", заявляя о необходимости "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

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Родственницы призванных на войну резервистов призвали президента Российской Федерации Владимира Путина, который сделал мобилизацию бессрочной, завершить войну в Украине или отправиться на фронт самому. Соответствующее заявление жены мобилизованных сделали в Telegram-канале "Путь Домой".

Они опубликовали обращение мужчины в форме, который представился Александром и называл себя мобилизованным, утверждая, что служит в штурмовом отряде с января 2023 года, а сейчас находится в отпуске.

По его словам, на фронте "все нарушается, начиная от каких-то прав человеческих", а мобилизованные имеют серьезные проблемы со здоровьем, но "никто лечить никого не собирается — таблетку дали, и все".

Александр рассказывает, что большинство военных хотят заключения мира и прекращения войны, чтобы "жить спокойно, долго и счастливо, а президент не хочет этого дать", заявляя о необходимости "денацификации" и "демилитаризации" Украины — цели, которые "можно трактовать, как хочешь, и растягивать это бесконечно долго".

В комментарии под видео родственницы мобилизованных обратились к Путину, заявив, что у россиян "не остается надежды под его руководством".

"Владимир Владимирович, до чего вы людей довели... Заканчивайте СВО, садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери "денацификация" и "демилитаризация"? Вы сами понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно. Или идите на фронт сами и умрите сами".

Напомним, ранее российское издание "Верстка" сообщило, что в России протесты родственников мобилизованных оккупантов считают одной из самых больших угроз для предвыборной кампании. Следовательно, чтобы избежать протестов региональным чиновникам рекомендуют выплачивать всем "по максимуму денег".

Также 7 ноября в Москве жены мобилизованных оккупантов впервые вышли на митинг с требованием вернуть их мужей. На акцию собралось около 30 человек с плакатами, на которых написано "мобилизованным пора домой", "справедливость — это дембель для мобилизованных", "верните детям отцов" и тому подобное.