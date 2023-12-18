"Помріть самі": дружини мобілізованих запропонували Путіну піти на фронт, — соцмережі

У соцмережах росіяни опублікували звернення чоловіка у формі, який стверджує, що служить у штурмовому загоні з січня 2023 року. За його словами, більшість військових хочуть укладання миру, а "президент РФ не хоче цього дати", заявляючи про необхідність "денацифікації" та "демілітаризації" України.

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Родички покликаних на війну резервістів закликали президента Російської Федерації Володимира Путіна, який зробив мобілізацію безстроковою, завершити війну в Україні або вирушити на фронт самому. Відповідну заяву дружини мобілізованих зробили у Telegram-каналі "Путь Домой".

Вони опублікували звернення чоловіка у формі, який представився Олександром та називав себе мобілізованим, стверджуючи, що служить у штурмовому загоні з січня 2023 року, а зараз перебуває у відпустці.

За його словами, на фронті "все порушується, починаючи від якихось прав людських", а мобілізовані мають серйозні проблеми зі здоров'ям, але "ніхто лікувати нікого не збирається — таблетку дали, і все".

Олександр розповідає, що більшість військових хочуть укладання миру та припинення війни, щоб "жити спокійно, довго і щасливо, а президент не хоче цього дати", заявляючи про необхідність "денацифікації" та "демілітаризації" України — цілі, яких "можна трактувати , як хочеш, і розтягувати це нескінченно довго".

У коментарі під відео родички мобілізованих звернулися до Путіна, заявивши, що у росіян "не лишається надії під його керівництвом".

"Володимире Володимировичу, до чого ви людей довели… Закінчуйте СВО, сідайте за стіл переговорів. Які до чортової матері "денацифікація" та "демілітаризація"? Ви самі розумієте, про що кажете? Щоразу, коли ви вимовляєте ці слова, люди гинуть. Дайте нам жити спокійно. Або йдіть на фронт самі і помріть самі".

Нагадаємо, раніше російське видання "Верстка" повідомило, що у Росії протести родичів мобілізованих окупантів вважають однією з найбільших загроз для передвиборчої кампанії. Відтак, щоб уникнути протестів регіональним чиновникам рекомендують виплачувати всім "по максимуму грошей".

Також 7 листопада у Москві дружини мобілізованих окупантів вперше вийшли на мітинг з вимогою повернути їхніх чоловіків. На акцію зібралося близько 30 осіб із плакатами, на яких написано "мобілізованим пора додому", "справедливість – це дембель для мобілізованих", "поверніть дітям батьків" тощо.