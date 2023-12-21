Должен был появиться с неба: в РФ Дед Мороз по вызову погиб на глазах у детей

Дед Мороз-альпинист, которого наняли родители для своих детей, должен был спуститься на веревке с крыши многоэтажки. Он как раз спускался, когда что-то пошло не так.

В России во время новогоднего шоу погиб мужчина, который работал Дедом Морозом. Он сорвался с веревки и упал с высоты. Об этом пишет российское издание Shot.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло в Челябинске во время вечерней новогодней программы. Дед Мороз-альпинист, которого наняли родители для своих детей, должен был спуститься на веревке с крыши многоэтажки. Он как раз спускался, когда что-то пошло не так, и просто полетел вниз и разбился.

"25-летний парень сорвался с высоты 24 этажа на Лесопарковой улице. Он приехал поздравлять детей и должен был появиться на площадке перед домом, когда дети звали Деда Мороза. По предварительным данным, альпинист перепутал веревки и упал с большой высоты", — сообщает издание.

Несчастный случай произошел на глазах у толпы. Кадры падения альпиниста обнародовали в сети.

Присутствующие вызвали медиков, но когда те приехали, смогли лишь зафиксировать смерть аниматора.

Напомним, что в Таиланде россиянин спрыгнул с самого известного храма в Пхукете. После непродолжительной борьбы со спасателями, мужчина сорвался с крыши, а через несколько часов умер в больнице.

Ранее сообщалось, что девушка упала с обрыва и умерла, пытаясь поймать собаку. Она выгуливала собаку со своим парнем. Животное сорвалось с поводка и начало преследовать кролика. Когда она попыталась остановить собаку, то споткнулась и упала.