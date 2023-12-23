Экономит бюджет: новый президент Аргентины Милей хочет уволить всех госслужащих

Новый аргентинский лидер принял резкое решение накануне Рождества — около 7 тысяч чиновников будут искать работу. В будущем не лучшие изменения ждут и обычных работников: власти принимают законы в пользу больших компаний.

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей накануне Рождества захотел уволить всех государственных служащих, которых взяли на работу после 1 января 2023 года. Об этом сообщает издание Infocielo.

Работы могут лишиться около 7 тысяч чиновников, нанятых в этом году, а персонал, который был трудоустроен до этого, ожидают проверки. Реформа Милея коснется госорганов и компаний, а также фирм, чей контрольный пакет находится в госсобственности. Таким образом новые власти хотят сократить бюджетные расходы, подчеркивает издание.

"В случае, если работодатели решат продлить указанные контракты, они должны обосновать свое решение и показать необходимость продолжения заключения этих контрактов", — отмечают журналисты.

Кроме этого, Милей внес изменения в трудовое законодательство не в пользу рабочего класса. Аргентинский лидер увеличил испытательный срок для новых сотрудников с трех до восьми месяцев.

"Законы о компенсации за увольнение без причины были изменены в пользу компаний и он планирует пересмотреть трудовые соглашения, действующие с 1975 года", — указывает Euronews.

Экономист-либертарианец Хавьер Милей во втором туре президентских выборов 19 ноября набрал более 55 % голосов. Его соперник, кандидат от перонистов и бывший министр экономики Серхио Масса получил 44,04 % голосов.

Одним из первых, кто поздравил Милея с победой, был экс-президент США Дональд Трамп, который сказал, что Милей сможет превратить Аргентину в "великую страну".

Напомним, Хавьер Милей предлагал ранее президенту Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит по достижению мира в Украине. Участия Аргентины крайне важно в совместных мирных усилиях, говорил Зеленский.

Фокус ранее писал, что накануне выборов Аргентина погрязла в экономическом и финансовом кризисе. В стране за последние 10 лет наблюдались очень низкие темпы прироста ВВП на уровне 0,4%.