Новый президент Аргентины предложил Зеленскому провести саммит мира в своей стране

Журналисты отмечают, что во время предвыборной кампании Хавьер Милей открыл двери для более тесного сотрудничества между латиноамериканской страной и Украиной.

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Президент Аргентины Хавьер Милей, который вступит в должность 10 декабря, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит по достижению мира в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Советник Милея по внешней политике Диана Мондино заявила о заинтересованности Аргентины в проведении этой встречи — первой в Латинской Америке.

"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", — заметила она.

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По ее словам, Аргентине фактически предлагают "стать штаб-квартирой, если это будет уместно".

Украинский президент поблагодарил Милея за "явную поддержку" своей страны в контексте российского военного вторжения и подчеркнул важность участия Аргентины в совместных мирных усилиях.

"Я только что говорил с избранным президентом Аргентины, чтобы поблагодарить его за его четкую позицию. Никакого баланса между добром и злом. Просто явная поддержка Украины. Это хорошо замечают и ценят украинцы", — отреагировал на предложение президент.

Украина и Латинская Америка — как было с начала войны

Отношения между странами Латинской Америки и Украиной, по словам DW, были сложными с начала войны. Украина неоднократно приглашала лидеров континента, например президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение. Однако Лула да Силва проигнорировал слова Зеленского, а также его приглашение посетить Украину.

"В случае с уходящим президентом, возглавляемым перонистом Альберто Фернандесом, усилия Зеленского включали поиск более четкой позиции, осуждающей российскую агрессию со стороны Аргентины", — пишет издание.

Милей, назвавший президента России Владимира Путина "автократом", резко критиковал политику своего предшественника в отношении войны в Украине и во время предвыборной кампании "открыл двери для более тесного сотрудничества между двумя странами".

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Напомним, Фокус писал, что Аргентина ищет новые истребители для собственных Воздушных сил. Китай предлагает истребители JF-17 прямо с конвейера, а США подержанные F-16 из Дании.

Кроме того, ранее Фокус сообщал, что миграционные службы Аргентины обеспокоены количеством россиянок, которые прибывают в страну на последних месяцах беременности.