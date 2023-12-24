"В воде сотни людей": ночной клуб в Белграде затонул во время концерта рэпера (фото, видео)

Конструкция, вероятно, не выдержала большого количества людей. Причины происшествия полиция объявит после соответствующего расследования.

Во время выступления рэпера Tsunami в Белграде затонул популярный местный понтонный ночной клуб Kartel. Об этом сообщает издание Blic.

Охрана в определенный момент начала выводить посетителей. Некоторые толкались на участке моста, соединявшего понтон с берегом. В конце концов, конструкция треснула и рухнула, а понтон с ночным клубом ушли под воду.

"Мост начал трещать, плот начал тонуть, и все, кто бежал от плота, падали в воду. Они не знали, что мост упал, и тогда они упали в воду. Они спасали друг друга, — рассказал изданию очевидец.

Свидетель происшествия рассказал изданию, что вечеринка должна была продолжаться и дальше, но охранники начали выгонять людей на улицу. Вдруг масса людей подвинулась.

"Я очень испугался, там были мои друзья! Некоторые не отвечали на телефонные звонки, поэтому я волновался. Я не видел их в толпе. В воде было около сотни людей", — пояснил собеседник издания.

В сообщении говорится о том, что воде было около сотни человек. Впоследствии приехали полиция и скорая помощь.

Причины затопления заведения пока не объявили. Вероятно, это произошло из-за большого количества людей, на которое понтон не был рассчитан.

Напомним, затонувший круизный лайнер стал туристическим объектом. В 2020 году во время плавания судно наткнулось на риф. Был подан сигнал бедствия, и всех пассажиров благополучно доставили на берег. Капитан судна привел корабль в бухту Родерик и посадил его на мель, чтобы предотвратить затопление, поскольку судно сильно кренилось на бок.