Катастрофа в раю: затонувший круизный лайнер стал туристическим объектом (фото, видео)

В 2020 году во время плавания судно натолкнулось на риф. Был подан сигнал бедствия, и все пассажиры были благополучно доставлены на берег. Капитан судна привел корабль в бухту Родерик и посадил его на мель, чтобы предотвратить затопление, так как судно сильно кренилось на бок.

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Огромный затонувший корабль MS World Discoverer лежит всего в нескольких метрах от туристического пляжа на архипелаге Соломоновы острова в Тихом океане. Об истории огромного круизного лайнера пишет Daily Mail.

Огромное заброшенное судно длиной 87 метров выглядит просто поразительно на фоне суровой природы лесистого берега. Корабль простоял здесь более 20 лет. За это время природа внесла свои коррективы, на его палубах проросла зелень, а само судно стало достопримечательностью для местных жителей и туристов.

Для посещения ржавеющего затонувшего корабля организуются экскурсии, а неподалеку можно арендовать три надводных бунгало, из которых открывается вид на лайнер. В социальных сетях можно найти видеоролики и фотографии, на которых туристы позируют на золотистом пляже, ведущем к затонувшему судну.

Судно MS World Discoverer в порту на острове Уа-Пу, расположенном на Маркизских островах во Французской Полинезии Фото: Wikimedia Commons

История круизного лайнера началась в 1974 году, когда он был построен на немецкой верфи и продан первому из нескольких владельцев. Им стала датская компания BEWA Cruises.

На судне, рассчитанном на 140 пассажиров, имелись смотровая площадка, библиотека, солнечная палуба с бассейном и небольшой фитнес-центр. Судно было построено для рейсов в полярные районы Антарктики. На борту судна находились шлюпки, которые позволяли пассажирам высаживаться и исследовать льдины, а также совершать круизы в более теплые края.

Однако 30 апреля 2000 г. во время плавания в проходе Сандфлай Соломоновых островов судно натолкнулось на риф. Был подан сигнал бедствия, и все пассажиры были благополучно доставлены на берег на спасательных шлюпках. Капитан судна привел корабль в бухту Родерик у побережья острова Нггела Суле и посадил его на мель, чтобы предотвратить затопление, так как судно сильно кренилось на бок.

Капитан судна привел корабль в бухту Родерик и посадил его на мель Фото: Shutterstock

Дэвид Райт, британский пассажир, находившийся на борту судна, в интервью газете The Herald рассказал о моменте посадки судна на мель.

"Оно просто впечаталось в берег, ломая деревья в лесу, который тянется до самого берега. Это было очень эффектно. Когда мы подошли к берегу, то увидели, что с носа корабля свисает дерево", — вспомнил британец.

Издание отмечает, что была предпринята попытка спасти судно, но она оказалась безуспешной. Сегодня путешественники могут за полтора часа добраться на катере из столицы архипелага Хониары до бухты, где можно поплавать с маской и трубкой вокруг затонувшего лайнера и устроить пикник на острове.

Как сообщает местный журнал Fly Solomon, исследование самого затонувшего судна запрещено, хотя местные жители отмечают, что с вершины судна на берег можно спуститься по зиплайну. Стоимость ночлега в одном из бунгало Roderick Bay Beach Bungalows с одной двуспальной и одной односпальной кроватями составляет 385 долларов Соломоновых Островов (46 долларов США).

Была предпринята попытка спасти судно, но она оказалась безуспешной Фото: Shutterstock

Это не единственное затонувшее судно на архипелаге Соломоновых островов — по оценкам специалистов, у его берегов находится около 200 затонувших кораблей, что делает его пристанищем как для дайверов, так и для любителей истории.

Многие из затонувших кораблей стали результатом ожесточенных боев между союзниками и японскими войсками во время Второй мировой войны. Среди затонувших кораблей следует отметить японские суда Hirokawa Maru и Kinugawa Maru, которые лежат в водах к западу от Хониары.

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