Каякер из Аляски случайно записал свою смерть на GoPro: тело до сих пор ищут (фото)

На берегу озера нашли шлем пропавшего мужчины с закрепленной на нем камерой. Запись показала, что он перевернулся на байдарке в холодной воде.

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Каякер из Аляски, 43-летний Пол Родригес-младший, неожиданно стал жертвой трагического происшествия, которое было случайно запечатлено на камеру GoPro, закрепленную на его шлеме. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Полиция штата Аляска заявила о том, что в процессе поисков пропавшего мужчины были обнаружены шокирующие видеокадры.

По всей видимости, Родригес отправился в свою фатальную экскурсию 11 июля, опубликовав в социальных сетях фотографии своей байдарки на пляже возле водопада Наггет, расположенного у ледникового озера.

Полиция сообщила, что они нашли его каяк, который дрейфовал без присмотра на озере с водой около 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов по Цельсию), и начали масштабные поисковые операции, задействовав вертолеты и специально обученных морских собак.

Впоследствии обнаружили на берегу озера шлем пропавшего каякера с камерой GoPro, и анализ видеозаписи показал, что Пол Родригес утонул 11 июля, когда его каяк перевернулся и попал в холодную воду.

Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail

По оценкам следователей, причиной переворота каяка стало сильное течение, и на момент происшествия у Родригеса не было спасательного жилета или специальной защитной одежды для таких условий.

Семья и друзья погибшего каякера, которого они описывают как отчаянного искателя приключений, с печалью признали его гибель после просмотра видеозаписи.

На данный момент полиция и спасательные службы продолжают поиски тела Пола Родригеса в рекреационной зоне ледникового озера, чтобы обеспечить семье жителя Джуно возможность завершить прощание с ним.

Из уважения к памяти погибшего, видеозапись его утопления не будет опубликована.

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