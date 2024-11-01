Один из самых проблемных ледников Антарктиды начал "дымиться" (фото)

На спутниковых снимках видно, как над ледником Пайн-Айленд поднимается морской дым.

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Редкий снимок спутника Landsat 8, который принадлежит Геологической службе США, показал необычное атмосферное явление над ледником Пайн-Айленд в Антарктиде, пишет Newsweek.

На снимке видно, как над ледником поднимается так называемый "морской дым". Ледник Пайн-Айленд считается одним из самых важных и уязвимых ледяных массивов континента.

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Благодаря ясному небу удалось заснять сразу два уникальных атмосферных явления: морской дым, который образуется на краю ледника, а также снежные потоки, которые поднимают мощные ветра. Они дуют из глубин Антарктиды к побережью.

Потоки снега, которые несут мощные ветра Фото: NASA Earth Observatory

Такие уникальные приповерхностные атмосферные явления обычно скрыты под облаками, говорит гляциолог из Центра космических полетов имени Годдарда Кристофер Шуман.

Морской дым – это явление, которое напоминает пар, поднимающийся от горячей чашки кофе. Такой морской дым образуется в результате процесса взаимодействия льда, воды и воздуха. Так, сильный ветер отгоняет воду и морской лет от передней части ледника, в результате чего более теплая вода поднимается ближе к поверхности.

Такая относительно теплая вода встречается с холодным антарктическим воздухом, после чего создается эффект конденсации. В ходе этого процесса образуются ледяные кристаллы, которые с высоты выглядят как едва заметные струи, поднимающиеся от поверхности воды вверх.

Ледник Пайн-Айленд, как и его сосед ледник Туэйтса, является критически важным путем для потока льда от Западно-Антарктического ледяного щита в море Амундсена. Но в последнее время этот ледник известен своим очень быстрым таянием. От него откалываются огромные айсберги, размер которых настолько велик, что им присваивают даже официальные имена.

Кроме этого, на снимках также можно заметить потоки белого снега, которые переносятся мощными весенними ветрами. Более отчетливо их можно заметить рядом с южным краем ледника, где они рождаются из раздробленного льда.

"Не стоит удивляться силе такого ветра, приходящего из глубин Антарктики со всем накопленным холодным воздухом, который был изолирован там в течение долгих месяцев", — говорит Шуман.

Напомним, то, что ученые обнаружили под ледником Судного дня, ужаснуло их. Новое исследование показывает, что перспективы ледника Туэйтса более мрачные, чем считалось ранее, но лучше, чем могли бы быть.