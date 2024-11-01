Один із найпроблемніших льодовиків Антарктиди почав "диміти" (фото)

На супутникових знімках видно, як над льодовиком Пайн-Айленд підіймається морський дим.

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Рідкісний знімок супутника Landsat 8, який належить Геологічній службі США, показав незвичайне атмосферне явище над льодовиком Пайн-Айленд в Антарктиді, пише Newsweek.

На знімку видно, як над льодовиком підіймається так званий "морський дим". Льодовик Пайн-Айленд вважається одним із найважливіших і найвразливіших крижаних масивів континенту.

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Завдяки ясному небу вдалося зафільмувати одразу два унікальних атмосферних явища: морський дим, що утворюється на краю льодовика, а також снігові потоки, що їх підіймають потужні вітри. Вони дмуть із глибин Антарктиди до узбережжя.

Потоки снігу, які несуть потужні вітри Фото: Черное море

Такі унікальні приповерхневі атмосферні явища зазвичай приховані під хмарами, каже гляціолог із Центру космічних польотів імені Годдарда Крістофер Шуман.

Морський дим — це явище, яке нагадує пару, що підіймається від гарячої чашки кави. Такий морський дим утворюється внаслідок процесу взаємодії льоду, води та повітря. Так, сильний вітер відганяє воду і морський літ від передньої частини льодовика, внаслідок чого тепліша вода підіймається ближче до поверхні.

Така відносно тепла вода зустрічається з холодним антарктичним повітрям, після чого створюється ефект конденсації. Під час цього процесу утворюються крижані кристали, які з висоти виглядають як ледь помітні струмені, що підіймаються від поверхні води вгору.

Льодовик Пайн-Айленд, як і його сусід льодовик Туейтса, є критично важливим шляхом для потоку льоду від Західно-Антарктичного крижаного щита в море Амундсена. Але останнім часом цей льодовик відомий своїм дуже швидким таненням. Від нього відколюються величезні айсберги, розмір яких настільки великий, що їм присвоюють навіть офіційні імена.

Крім цього, на знімках також можна помітити потоки білого снігу, які переносяться потужними весняними вітрами. Виразніше їх можна помітити поруч із південним краєм льодовика, де вони народжуються з роздробленого льоду.

"Не варто дивуватися силі такого вітру, що приходить із глибин Антарктики з усім накопиченим холодним повітрям, яке було ізольоване там протягом довгих місяців", — каже Шуман.

Нагадаємо, те, що вчені виявили під льодовиком Судного дня, сильно здивувало їх. Нове дослідження показує, що перспективи льодовика Туейтса більш похмурі, ніж вважалося раніше, але кращі, ніж могли б бути.