Танкер потерял десятки контейнеров с холодильниками в море, — СМИ

На пляжах нашли холодильники, обувь и шприцы, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

На побережье Северной Ютландии оказались четыре контейнера с товарами, которые смыло во время шторма с корабля Mayview Maersk. Подробности сообщило Польское радио.

Корабль направлялся в порт Гданьска. На пути к пункту назначения было утеряно 46 контейнеров в Северном море.

В субботу, 23 декабря, нашли четыре из них. Они находились вблизи побережья Северной Ютландии, Дания. Волнами моря на берег выбросило, в частности, холодильники.

Военные Дании выдали предупреждение для судов, дрейфующих между датскими городами Скаген и Ганстхольм. Владелец грузового судна Maersk сообщил в заявлении, что инцидент произошел в пятницу во время шторма Риа, когда корабль направлялся из Бремерхафена в Германии в Гданьск. Как он отметил, никто из членов экипажа не пострадал, а транспортный корабль может двигаться дальше.

По данным датских СМИ, четыре контейнера с товарами, которые смыло во время шторма, оказались на побережье Северной Ютландии. На пляжах нашли холодильники, обувь и шприцы, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Компания Maersk заверила, что поможет с очисткой пляжей.

Напомним, в марте дайвер показал морских животных возле танкера, затонувшего в 1943 году. В районе, где проводилась съемка, в 1943 году столкнулись два корабля — Gulfbelle и Gulfland. По данным Минтранспорта США, тогда погибли 37 человек. Но теперь на обломках кораблекрушения расцветает новая жизнь. Эйвери Пакстон, морской биолог из Национального центра изучения океанов, говорит, что корабли находят свою вторую жизнь под водой, поскольку места кораблекрушений становятся домом для разнообразных растений и животных.