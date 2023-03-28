"Нашел новую жизнь": дайвер показал морских животных у затонувшего в 1943 году танкера (видео)

В районе, где проводилась съемка, в 1943 году столкнулись два корабля — Gulfbelle и Gulfland. По данным Минтранспорта США, тогда погибли 37 человек. Но теперь на обломках кораблекрушения расцветает новая жизнь.

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Фотограф Пол Дэбилла, специализирующийся по части подводной съемки, запечатлел морских обитателей у побережья города Джупитер в штате Флорида, где во времена Второй мировой произошло кораблекрушение. Видео опубликовано на странице фотографа в Facebook.

"Всегда очень интересно нырять к этому затонувшему кораблю, потому что никогда не знаешь, что увидишь. Ведь здесь живет так много разных морских животных", — пояснил автор публикации.

На отснятых кадрах — десятки морских видов: зеленая черепаха, мангровые окуни, пятнистые скаты, лопатоносы и другие.

Морская живность на месте кораблекрушения

В районе, где проводилась съемка, в 1943 году затонул танкер Gulfland, который столкнулся с еще одним танкером — Gulfbelle. По информации Министерства транспорта США, в результате кораблекрушения погибли 37 человек. Но теперь на обломках расцветает новая жизнь.

Морские обитатели у затонувшего в 1943 году танкета

В этом районе есть еще несколько затонувших кораблей, но большинство из них находятся на значительной глубине. "На всех затонувших кораблях много жизни, но Gulfland уникален тем, что находится на мелководье близко к берегу, и поэтому привлекает много наживки, здесь им уютно", — сказал Дабилл.

Морская живность на месте кораблекрушения

Эйвери Пакстон, морской биолог из Национального центра изучения океанов, говорит, что корабли находят свою вторую жизнь под водой, поскольку места кораблекрушений формируют среду обитания для разнообразных растений и животных.

Напомним, что ученые исследовали самое глубокое кораблекрушение в истории. Это место находится у острова Самар, где покоится эсминец USS Johnston.

Ранее стало известно, что на необитаемом острове на Багамских островах спасли трех человек, которые потерпели кораблекрушение месяц тому назад.