"Нашел новую жизнь": дайвер показал морских животных у затонувшего в 1943 году танкера (видео)
В районе, где проводилась съемка, в 1943 году столкнулись два корабля — Gulfbelle и Gulfland. По данным Минтранспорта США, тогда погибли 37 человек. Но теперь на обломках кораблекрушения расцветает новая жизнь.
Фотограф Пол Дэбилла, специализирующийся по части подводной съемки, запечатлел морских обитателей у побережья города Джупитер в штате Флорида, где во времена Второй мировой произошло кораблекрушение. Видео опубликовано на странице фотографа в Facebook.
"Всегда очень интересно нырять к этому затонувшему кораблю, потому что никогда не знаешь, что увидишь. Ведь здесь живет так много разных морских животных", — пояснил автор публикации.
На отснятых кадрах — десятки морских видов: зеленая черепаха, мангровые окуни, пятнистые скаты, лопатоносы и другие.
В районе, где проводилась съемка, в 1943 году затонул танкер Gulfland, который столкнулся с еще одним танкером — Gulfbelle. По информации Министерства транспорта США, в результате кораблекрушения погибли 37 человек. Но теперь на обломках расцветает новая жизнь.
В этом районе есть еще несколько затонувших кораблей, но большинство из них находятся на значительной глубине. "На всех затонувших кораблях много жизни, но Gulfland уникален тем, что находится на мелководье близко к берегу, и поэтому привлекает много наживки, здесь им уютно", — сказал Дабилл.
Эйвери Пакстон, морской биолог из Национального центра изучения океанов, говорит, что корабли находят свою вторую жизнь под водой, поскольку места кораблекрушений формируют среду обитания для разнообразных растений и животных.
Напомним, что ученые исследовали самое глубокое кораблекрушение в истории. Это место находится у острова Самар, где покоится эсминец USS Johnston.
Ранее стало известно, что на необитаемом острове на Багамских островах спасли трех человек, которые потерпели кораблекрушение месяц тому назад.