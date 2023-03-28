"Знайшов нове життя": дайвер показав морських тварин біля танкеру, що затонув у 1943 році (відео)

У районі, де проводилася зйомка, у 1943 році зіткнулися два кораблі — Gulfbelle та Gulfland. За даними Мінтранспорту США, тоді загинули 37 людей. Але тепер на уламках аварії корабля розквітає нове життя.

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Фотограф Пол Дебілла, який спеціалізується на підводній зйомці, зобразив морських мешканців біля узбережжя міста Джупітер у штаті Флорида, де за часів Другої світової сталася аварія. Відео опубліковано на сторінці фотографа в Facebook.

"Завжди дуже цікаво пірнати до цього затонулого корабля, бо ніколи не знаєш, що побачиш. Адже тут живе так багато різних морських тварин", — пояснив автор публікації.

На знятих кадрах — десятки морських видів: зелена черепаха, мангрові окуні, плямисті скати, лопатоноси та інші.

Морська живність на місці аварії корабля

У районі, де проводилася зйомка, в 1943 затонув танкер Gulfland, який зіткнувся з ще одним танкером — Gulfbelle. За інформацією Міністерства транспорту США, внаслідок аварії корабля загинули 37 людей. Але тепер на уламках розквітає нове життя.

Морські мешканці у затонулого 1943 року танкету

У цьому районі є ще кілька кораблів, що затонули, але більшість з них знаходяться на значній глибині. "На всіх кораблях, що затонули, багато життя, але Gulfland унікальний тим, що знаходиться на мілководді близько до берега, і тому приваблює багато наживки, тут їм затишно", — сказав Дабілл.

Морська живність на місці аварії корабля

Ейвері Пакстон, морський біолог з Національного центру вивчення океанів, каже, що кораблі знаходять своє друге життя під водою, оскільки місця аварії кораблів стають домом для різноманітних рослин і тварин.

Нагадаємо, що вчені досліджували найглибшу аварію корабля в історії. Це місце знаходиться біля острова Самар, де лежить есмінець USS Johnston.

Раніше стало відомо, що на безлюдному острові на Багамських островах врятували трьох людей, які зазнали аварії місяць тому.