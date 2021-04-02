Місце, де покоїться есмінець USS Johnston: учені досліджували найглибшу аварію корабля в історії

Есмінець затонув під час морського бою з японським флотом у 1944 році, у бою загинула половина екіпажу

Дослідники на спеціальній субмарині опустилися на місце, де з 1944 року покоїться есмінець USS Johnston, який затонув після запеклого бою з японським флотом, який мав значну перевагу, біля острова Самар. Про це пише BBC.

З екіпажу USS Johnston, що складався з 327 чоловік, були врятовані тільки 141. З 186 осіб близько 50 були вбиті в бою, 45 осіб пізніше померли від ран на плотах і 92 людини, включаючи першого і останнього капітана корабля Ернеста Еванса, пропали без вісті.

[ + – ] USS Johnston у 1944 році

USS Johnston зрешетили 152-мм снарядами, він перекинувся і почав тонути. Японський есмінець підійшов ближче, щоб за необхідності добити корабель. Плаваючи у воді, американські моряки бачили, як японський капітан на містку віддавав честь, коли USS Johnston занурювався.

[ + – ] USS Johnston під час бою з Імператорським флотом Японії/сучасна ілюстрація

Есмінець лежить на глибині 6,5 км під водою у Філіппінському морі, в Тихому океані. Для порівняння, останки "Титаніка" покояться на глибині 3750 метрів.

Дослідник Віктор Весково, інженер Шейн Ейглер і військово-морський історик Паркс Стівенсон занурювалися на підводному човні DSV Limiting Factor кілька разів, щоб оглянути затонулий есмінець. Раніше на цьому ж човні дослідники спускалися до місця аварії "Титаніка" і в Маріанську западину.

"Корабель лежить настільки глибоко, що хоч на корпусі і видно сліди життєдіяльності морських мешканців, він зберігся дуже добре, на ньому практично немає пошкоджень, крім тих, що він отримав у жорстокій битві", — розповів Весково.

На борту есмінця зберігся номер корпусу судна — 557. Також було добре видно вцілілі гармати.

"Ми побачили подвійні торпедні стійки посеред корабля, які були абсолютно порожніми, тому що вони розстріляли всі свої торпеди в японців", — розповіли дослідники і додали, що вшанували пам'ять загиблих, поклавши вінки.

День морського бою, 25 жовтня 1944 року став переломним для ходу Другої світової війни і фатальним для Імператорського флоту Японії. Описуючи самопожертву USS Johnston, адмірал Томас Кінкейд зазначав: "Есмінець неминуче мав загинути під час подібної атаки. Але "Джонстон" загинув не дарма. Завдяки його зусиллям і зусиллям інших кораблів японський наступ було зупинено. Японці планували влаштувати американцям побоїще, але вийшло все навпаки. Роль, яку відіграв у цьому "Джонстон", переоцінити не можна".

Нагадаємо, що в минулому році дві приватні пошукові компанії з США знайшли легендарний лінкор "Невада", який затонув неподалік від Гаваїв під час військово-морських навчань у 1948 році від торпедного удару. У 1941 році лінкор встояв в атаці японців на військову базу Перл-Харбор під час Другої світової війни.