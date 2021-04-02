Место, где покоится эсминец USS Johnston: ученые исследовали самое глубокое кораблекрушение в истории

Эсминец затонул во время морского боя с японским флотом в 1944 году, в бою погибла половина экипажа

Исследователи на специальной подлодке опустились на место, где с 1944 года покоится эсминец USS Johnston, затонувший после ожесточенного боя с японским флотом, который имел значительное преимущество, у острова Самар. Об этом пишет BBC.

Из экипажа USS Johnston, состоявшего из 327 человек, были спасены только 141. Из 186 человек около 50 были убиты в бою, 45 человек позднее умерли от ран на плотах и 92 человека, включая первого и последнего капитана корабля Эрнеста Эванса, пропали без вести.

[ + – ] USS Johnston d 1944 году

USS Johnston был изрешечен 152-мм снарядами, он перевернулся и начал тонуть. Японский эсминец подошел ближе, чтобы при необходимости добить корабль. Плавающие в воде американские моряки видели, как японский капитан на мостике отдавал честь, когда USS Johnston погружался.

[ + – ] USS Johnston во время боя с Императорским флотом Японии/современная иллюстрация

Эсминец лежит на глубине 6,5 км под водой в Филиппинском море, в Тихом океане. Для сравнения, останки "Титаника" покоятся на глубине 3750 метров.

Исследователь Виктор Весково, инженером Шейн Эйглер и военно-морской историк Паркс Стивенсон погружались на подлодке DSV Limiting Factor несколько раз, чтобы осмотреть затонувший эсминец. Ранее на этой же лодке исследователи спускались к месту крушения "Титаника" и в Марианскую впадину.

"Корабль лежит настолько глубоко, что хоть на корпусе и видны следы жизнедеятельности морских обитателей, он сохранился очень хорошо, нам нем практически нет повреждений, кроме тех, что он получил в жестокой битве", — рассказал Весково.

На борту эсминца сохранился номер корпуса судна — 557. Также было хорошо видно уцелевшие пушки.

"Мы увидели двойные торпедные стойки посреди корабля, которые были абсолютно пустыми, потому что они расстреляли все свои торпеды в японцев", — рассказали исследователи и добавили, что почтили память погибших, возложив венки.

День морского боя, 25 октября 1944 года стал переломным для хода Второй мировой войны и роковым для Императорского флота Японии. Описывая самопожертвование USS Johnston, адмирал Томас Кинкейд отмечал: "Эсминец неминуемо должен был погибнуть во время подобной атаки. Но "Джонстон" погиб не напрасно. Благодаря его усилиям и усилиям других кораблей японское наступление было остановлено. Японцы планировали устроить американцам побоище, но вышло все наоборот. Роль, которую сыграл в этом "Джонстон", переоценить нельзя".

Напомним, в прошлом году две частные поисковые компании из США нашли легендарный линкор "Невада", затонувший неподалеку от Гавайев во время военно-морских учений в 1948 году от торпедного удара. В 1941 году линкор устоял в атаке японцев на военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны.