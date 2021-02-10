З безлюдного острова на Багамах врятували трьох людей, які зазнали корабельної аварії місяць тому

Двоє чоловіків і жінка опинилися на острові неподалік від Куби після того, як їхній човен перекинувся в океані

Екіпаж вертольота берегової охорони США провів операцію з порятунку в стилі голлівудських фільмів. Вони витягли з безлюдного острова Ангілья-Кей двох чоловіків і жінку, чий човен перекинувся в океані понад місяць тому. Про це пише Daily Mail.

Троє потерпілих, усі громадяни Куби, провели на острові 33 дні. Вони харчувалися кокосами і ловили рибу. Також берегова охорона скинула їм припаси день тому, щоб вони змогли протриматися до прибуття рятувальної групи.

[ + – ] Зазнали аварії на острові/Всі фото: USCGSoutheast

Острів Ангілья-Кей розташований між Кубою і Флорида-Кіс, у береговій охороні припускають, що потерпілі могли бути біженцями, або ж простими рибалками, які заблукали в океані. Зараз усі вони в лікарні у Флориді, і їхній стан оцінюють як задовільний.

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Старшина USCG 2-го класу Брендон Мюррей, який керував рятувальною операцією, зазначив, що це перший раз у його практиці, коли вони рятують людей, які протрималися без допомоги на острові більше місяця.

Поки невідомо, чи повернуться потерпілі на Кубу, чи намагатимуться залишитися в США.

Нагадаємо: у минулому році двох студентів врятували в австралійській пустелі, після того, як вони витоптали напис SOS на піску. Студенти подорожували на автомобілі і прямували в місто Іннамінка, історичне поселення, що виникло в 1882 році як митний пост. Позашляховик студентів загруз у багнюці, і вони не змогли витягнути його самостійно. Зв'язку в пустелі не було, вода і їжа швидко закінчилися. Пара провела в пустелі дві доби. Однак вони витратили цей час, щоб витоптати величезний напис SOS у надії, що його побачать з повітря.