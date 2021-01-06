Огромная надпись SOS спасла двух студентов, заблудившихся на юге Австралии

Студенты из Гонконга и Франции застряли в пустынной местности, без связи, воды и еды

Архаичный способ подать сигнал о помощи спас двух иностранных студентов, который чуть не погибли в пустынной части Австралии. Они вытоптали огромную надпись SOS на песке. Об этом пишет Daily Mail.

Студенты путешествовали на автомобиле и направлялись в город Иннаминка, историческое поселение, возникшее в 1882 году, как таможенный пост. Изначально он носил название Хоптаун, в честь губернатора, однако он был настолько нелюбим народом, что город был переименован. Долгое время Иннаминка стоял полузаброшенным, сейчас в нем проживает 15 человек, и он весьма популярен у туристов, которые исследуют пустынные регионы Австралии.

[ + – ] Город Иннаминка в Австралии

[ + – ] Город Иннаминка в Австралии

Причем это единственный населенный пункт на многие мили вокруг. Сюда даже не ведет асфальтированная дорога. Иннаминку окружает пустыня Стшелецкого, названная так в честь исследователя, отправившегося сюда в экспедицию в 1845 году.

Внедорожник студентов увяз в грязи, и они не смогли вытянуть его самостоятельно. Связи в пустыне не было, вода и еда быстро закончились. Пара провела в пустыне двое суток. Однако они потратили это время, чтобы вытоптать огромную надпись SOS в надежде, что ее увидят с воздуха.

Так и произошло. Сигнал по помощи заметили с борта самолета Королевской медицинской службы. Они сообщили местным властям и те приехали спасать туристов.

[ + – ] Туристы в пустыне Стшелецкого

"Мы рады, что наши люди смогли найти туристов и определить местонахождение их машины. Их осмотрели наши врачи, их машину вытащили, и они продолжили свое путешествие", — рассказал местный шериф.

Также он сообщил, что это уже второй подобный случай за последние несколько недель. Туристы часто опрометчиво отправляются в опасное путешествие по пустынным регионам Австралии, не ожидая, что столкнуться с полным отсутствием связи и цивилизации.