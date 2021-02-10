С необитаемого острова на Багамах спасли трех человек, потерпевших кораблекрушение месяц назад

Двое мужчин и женщина оказались на острове неподалеку от Кубы после того, как их лодка перевернулась в океане

Экипаж вертолета береговой охраны США провел операцию по спасению в стиле голливудских фильмов. Они вытащили с необитаемого острова Ангилья-Кей двух мужчин и женщину, чья лодка перевернулась в океане больше месяца назад. Об этом пишет Daily Mail.

Троица потерпевших, все граждане Кубы, провели на острове 33 дня. Они питались кокосами и ловили рыбу. Также береговая охрана сбросила им припасы день назад, чтобы они смогли продержаться до прибытия спасательной группы.

[ + – ] Потерпевшие кораблекрушение на острове/Все фото: USCGSoutheast

Остров Ангилья-Кей находится между Кубой и Флорида-Кис, в береговой охране предполагают, что потерпевшие могли быть беженцами, или же простыми рыбаками, которые заблудились в океане. Сейчас все они в больнице во Флориде, и их состояние оценивают, как удовлетворительное.

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Старшина USCG 2-го класса Брэндон Мюррей, который руководил спасательной операцией, отметил, что это первый раз в его практике, когда они спасают людей, продержавшихся без помощи на острове более месяца.

Пока неизвестно, вернуться ли потерпевшие на Кубу, или же постараются остаться в США.

Напомним, в прошлом году двух студентов спасли в австралийской пустыне, после того, как они вытоптали надпись SOS на песке. Студенты путешествовали на автомобиле и направлялись в город Иннаминка, историческое поселение, возникшее в 1882 году, как таможенный пост. Внедорожник студентов увяз в грязи, и они не смогли вытянуть его самостоятельно. Связи в пустыне не было, вода и еда быстро закончились. Пара провела в пустыне двое суток. Однако они потратили это время, чтобы вытоптать огромную надпись SOS в надежде, что ее увидят с воздуха.