Крематории работают 24/7: в Китае критически выросла смертность от коронавируса

Новый штамм болезни Covid-19 активно распространяется по всему миру, однако сильнее всего это на себе ощущают жители Китая и Великобритании. Жители города Хэнань заявили о больших очередях на процедуру кремации.

На территории Китая вновь вспыхнула эпидемия коронавируса из-за нового штамма JN.1. Смертность в стране растет. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что китайские крематории в связи с увеличением количества летальных случаев от болезни работают без остановки, 24 часа в сутки и ситуация лишь усугубляется.

Примечательно, что штамм коронавируса под названием JN.1 за последний месяц охватил практически весь мир и стал доминирующим по многих странах. Среди тех, где он фиксируется чаще всего — Великобритания и Китай.

В отчете Всемирной организации здравоохранения заявили, что этот штамм классифицируется как отдельный вариант болезни, который не связан с другими.

"В последние недели JN.1 продолжает регистрироваться во многих странах, его распространенность быстро растет во всем мире и в настоящее время составляет подавляющее большинство потомков BA.2.86, зарегистрированных в GISAID", — говорится в докладе.

Жители города Хэнань в общении с журналистами из местных изданий рассказали, что ситуация очень плохая, поэтому государственные крематории перешли в круглосуточный режим работы. Всего в городе восемь таких крематориев и это пугает население.

"Морги государственных похоронных бюро не могут удовлетворить потребности населения. За последние три года открылось множество частных похоронных бюро, и бизнес процветает. Количество местных похорон резко возросло. Теперь крематории работают каждый день, а трупы, ожидающие сожжения, помещают в морозильные камеры. Очередь на кремацию занимает много времени", — делится мужчина с именем Чжоу.

В материале сказано, что некоторые источники утверждают, что по стране сейчас насчитывается 118 977 положительных тестов на коронавирус и 7 557 пациентов находятся в критическом состоянии, хоть точных данных о смертности по стране нет.

Подобная ситуация наблюдается и в Индии, однако сопредседатель целевой группы по борьбе с коронавирусом Национальной индийской медицинской ассоциации Раджив Джаядеван пытался приуменьшить ситуацию.

"Как и ожидалось, было зарегистрировано несколько смертей, но большинство случаев не требуют госпитализации. Тяжелые случаи заболевания наблюдаются в основном у пожилых людей и тех, у кого есть сопутствующие заболевания", — говорится в сообщении.

Есть вероятность, что этот штамм распространился по всем странам, где до сих пор есть проблемы с коронавирусом.

Напомним, 11 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Украина приближается к пику заболеваемости COVID-19. По его словам, коронавирусная инфекция до сих пор циркулирует, однако после вспышки заболеваемости уже с нового года будет спад.