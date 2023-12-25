Завезли за полярный круг: в РФ отыскали Навального, который пропал 20 дней назад

Кремль перевез оппозиционера в колонию, где не работает почта и мобильная связь. Его сторонники уверяют, что он в норме, но находится в полной изоляции.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пропал 20 дней назад, отыскался в колонии, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) РФ. Адвокаты уверяют, что уже его видели: политик жив и условно здоров. Об очередных действиях Кремля против Навального рассказал его соратник и начальник штаба Леонид Волков в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

Волков заявил, что Навальный находится в колонии в поселке Харп в ЯНАО. Уверяет, что российские власти намеренно 20 дней скрывали информацию о местонахождении осужденного. Поэтому он оказался за полярным кругом в полной изоляции.

"В эту колонию практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма отправлять. Это максимально возможный уровень изоляции от мира", — написал Волков.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов добавил некоторые детали к сообщению начштаба. В частности указал, что Навальный находится в исправительной колонии №3 "Полярный волк". По его словам, там особенно тяжелые условия ввиду вечной мерзлоты. Кроме того, там не работает тюремная почта и нет мобильной связи.

Пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш написала в X, что "Алексей в норме".

Расстояние от поселка Харп, где сейчас находится оппозиционер, до Москвы — около 1700 км. Ближайший крупный город, Воркута, — в 100 км.

Поселок Харп, где держат Алексея Навального Фото: Google Maps

Оппозиционер Навальный — детали

Отметим, Алексей Навальный — российский политик, который заявлял, что борется против коррупции в российской власти и несколько раз баллотировался на пост президента России. Мужчина устроил несколько оппозиционных митингов, один из которых состоялся в 2011 году — тогда на улицы вышел миллион москвичей, но против власти Кремля выступлений не было. В 2020 году его отравили сотрудники российских спецслужб, но оппозиционер выжил, вернулся в РФ, где его осудили на 25 лет колонии по различным уголовным обвинениям. Начиная с 6 декабря о Навальном не было вестей из колонии, поэтому некоторые росСМИ утверждали, что его якобы убили российские власти.

Весной 2023 года фильм о Навальном получил награду Американской киноакадемии "Оскар". Тогда украинцев возмутила лента, в которой не упомянули о его высказывании об оккупации Крыма: политик в 2014 году заявил, что "Крым — это не бутерброд", чтобы его "туда-сюда забирать-отдавать". После этого летом Фокус рассказал о впечатлениях Навального от пребывания в колонии: жаловался, что каждый день слушает Путина.

Напоминаем, западные СМИ опубликовали статью, в которой пишут о готовности Путина вести мирные переговоры. С другой стороны, западная разведка утверждает, что Россия может напасть на Европу в 2024 или 2025 году.