"Крысы в мантиях": судьям, запретившим Трампу баллотироваться на выборы, угрожают, — CNN

По данным американских представителей правоохранительных органов, ФБР продолжает внимательно следить за ситуацией и активно расследует различные инциденты, которые могут быть связаны с решением суда.

Судьи, которые запретили Дональду Трампу баллотироваться в президенты в США, начали получать угрозы после этого. Об этом пишет CNN.

Речь идет про судей Верховного суда американского штата Колорадо, которые на прошлой неделе приняли решение не допускать бывшего американского президента на предстоящие выборы в ноябре 2024 года.

Сразу после этого они начали получать угрозы в свой адрес и для их защиты началось сотрудничество ФБР с правоохранительными органами.

"ФБР знает ситуацию и сотрудничает с местными правоохранительными органами. Мы будем активно расследовать любые угрозы или применение насилия, совершенные кем-то, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от мотивации", — заявила офицер по связям с общественностью ФБР Викки Мигоя.

Представитель судебного отделения Колорадо никак не комментировал ситуацию с угрозами, а вот представитель патрульной службы штата Гэри Катлер отметил, что любые угрозы в адрес судей будут рассматривать местные власти.

К слову, на прошлой неделе также появилось сообщение о заминировании резиденции одного из судей, однако позже оказалось, что оно было ложным. Полиция Денвера продолжает расследование.

"Все проверено и мы продолжаем расследование этого отчета. Из соображений безопасности и конфиденциальности, а также продолжающегося расследования мы не можем пока предоставить какую-либо дополнительную информацию", — заявили представители правоохранительных органов.

К слову, в материале также отметили, что представители государственных и местных правоохранительных органов и неправительственных исследовательских групп отслеживали сообщения, которые появлялись на различных экстремистских онлайн-форумах, ведь хотели в такой способ обнаружить возможные опасности для государственных служащих.

В результате оказалось, что упоминание тех четырех судей, которые и приняли решение о том, чтобы не допускать Дональда Трампа на выборы, регулярно появлялись в таких публикациях. Там призывали раскрыть их личности.

Анализ не зафиксировал конкретных угроз для судей, однако стало понятно, что риск для незаконных действий остается.

"Все крысы в мантиях должны быть повешены", — написал один из посетителей форума. Конкретных имен он не называл, однако вероятнее всего, пишут в CNN, речь про судей из Колорадо.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что высший суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах президента в 2024 году. По словам журналистов, предвыборный штаб Трампа сразу же заявил, что подаст апелляцию на это решение в Верховный суд США.