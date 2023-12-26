Убитых россиян стало втрое больше. О чем говорят данные по потерям РФ в Украине

Потери россиян в Украине за минувший год возросли более чем втрое. Это один из главных показателей анализа данных о подтвержденных погибших военнослужащих РФ, которые приводит военный аналитик Алексей Копытько.

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать информацию о потерях российских оккупационных войск.

В нашей базе по состоянию на 18 декабря зафиксировано 38753 имени, по которым есть исчерпывающие данные. Еще порядка 700 человек, где есть какие-то разночтения.

Подчеркну: это только те, кого официально признали уничтоженными или публично похоронили в самой России.

Т.е., это очень неполные цифры, которые не позволяют делать количественные выводы (только допущения, экстраполяции, потому что реальные потери РФ в разы выше), но вполне репрезентативные для качественных оценок и выявления тенденций.

Что интересного.

1. Мобилизация в РФ изменила структуру потерь в разрезе регионов.

В конце 2023 года лидеры по абсолютным числам такие:

Краснодарский край – 2241;

Свердловская область – 1447;

Башкортостан – 1291;

Самарская область – 1147;

Челябинская область – 1095;

Бурятия – 1051;

Новосибирская область – 995;

Пермский край – 964;

Волгоградская область – 948;

Московская область – 907.

В конце 2022 года цифры были такие:

Краснодарский край – 487;

Республика Дагестан – 370;

Бурятия – 351;

Свердловская область – 331;

Башкортостан – 305;

Челябинская область – 292;

Волгоградская область – 291;

Ростовская область –263;

Забайкалье – 230;

Саратовская область – 212.

Первый год – это в большей мере отражение потерь профессиональной армии и наемников. Много убитых из регионов, где армия воспринимается как социальный лифт (напр., Дагестан) и где сосредоточены места дислокации воинских частей (Бурятия, Забайкалье). К концу прошлого года сентябрьская мобилизация уже начала корректировать эти цифры, но не критично.

Второй год войны – это потери вагнеровцев (из-за чего аномальное число похороненных в Краснодарском крае) и добровольно-принудительная мобилизация. Начинает выстраиваться количественная пропорция "чем больше население региона – тем больше убитых" (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

2. На этом материале сразу видны аномалии и особенности.

Общее число потерь РФ к концу декабря 2023 года по сравнению с аналогичной датой 2022 года выросло в 3,87 раза. Пока можно сравнить только календарный год, год к году будет через два месяца. Но уже видно, что за 10 месяцев первого года войны Кремль официально загнал в могилу более 10 тыс. солдат, то за второй – уже почти 30 тыс. Подчеркиваю — это те, кого можно публично зафиксировать в самой России.

Также видно, что есть регионы с особым подходом.

Например, Дагестан, который практически весь прошлый год был на 1-м месте по числу потерь, к концу 2023 года опустился на 15 место (10-й регион по численности населения в РФ). Федеральная и региональная власти ощущают пределы допустимого и боятся вызвать недовольство. Как может выплеснуться негатив – все видели на примере захвата аэропорта.

Башкортостан и Татарстан имеют практически одинаковое по численности население, но потери в Башкирии на 30% выше, чем в Татарстане. Это результат неуемного рвения местного фюрера – Радия Хабирова, который пытается выслужиться перед Москвой, содействуя мобилизации, создавая региональные подразделения и т.д.

В Ингушетии (откуда зам/ министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров) общее число потерь выросло за год лишь на 30%. В Тыве (откуда Шойгу) – в 3,65 раза.

В Свердловской области – рост в 4,37 раза. В Краснодарском крае – в 4,6 раза. Это зэки "Вагнера".

В Якутии рост потерь – 7,7 раза. Это мобилизация. Помните ролики с радостными проводами якутов в армию? Вот эти радостные якуты теперь сидят в данной цифре.

В целом по структуре потерь видно, власти каких регионов активничают на войне, а какие не демонстрируют особого энтузиазма. Все это – материал для будущего трибунала.

Российские мобилизованные - потенциальные жертвы войны Фото: РИА Новости

3. Мы посмотрели, сколько потеряли регионы РФ на каждые 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

Картина такая:

Тыва – 46;

Бурятия – 37;

Чукотка – 32;

Сахалин – 29;

Республика Алтай — 28;

Забайкалье – 27;

Магадан – 26;

Ненецкий АО – 25;

Северная Осетия – 23;

Псковская область – 19;

Карелия и Коми – по 18.

Самые низкие относительные потери в Москве (меньше 1 на 10 тыс.), Санкт-Петербурге (2,8 на 10 тыс.) и Московской области (3,6 на 10 тыс.). Один москвич примерно в 50 раз ценнее, чем житель Тывы.

В целом надо признать, что за исключением нескольких регионов, число потерь что в абсолютных, что относительных числах пока не является критичным даже с учетом экстраполяции.

Чтобы понять, где есть чувствительные моменты, нужно брать дополнительные признаки качества потерь.

Например, в Костромской области рост потерь в 2,2 раза, что значительно ниже среднего. Регион так и не оклемался от полной аннигиляции десантного полка в первые месяцы войны.

В Псковской области – рост в 2,6 раза. Это отражение потерь десантников. И показатель, насколько снизилась угроза для НАТО.

Потери из Приморского края выросли в 4,4 раза. Потери Сахалина – в 4,14. В массе своей – это морская пехота, которую российское командование закопало в украинских степях.

Недаром сейчас в сети бродит материал о потерях 155 бригады морской пехоты из Приморского края – у них там все очень грустно. Следствие – резкое снижение рисков для Японии и Южной Кореи.

В абсолютных числах потери Сахалина и Приморья сопоставимы, а вот в относительных у Сахалина в 3,6 раза больше потерь.

Интересно сравнить цифры потерь из регионов с одинаковым по численности населением. Например, число потерь в Карелии в 4,2 раза выше, чем в Ингушетии. Наглядно видно, кто для РФ более ценен.

Якутия, Забайкалье и Бурятия имеют сопоставимое население – чуть меньше миллиона в каждом регионе. При этом потери из Бурятии в 3 раза выше, чем в Якутии, и на 27% выше, чем в Забайкалье. Это в первую очередь — маркер мест постоянной дислокации войск.

Если смотреть на картину в целом, то есть подсказки относительно того, где у Кремля еще много резервов, а где уже появились нюансы. Что позволяет делать оценки запаса прочности и расставлять приоритеты по работе с регионами РФ.

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