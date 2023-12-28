Промахнулись на 200 метров: в России посреди реки приземлился самолет Ан-24 (фото, видео)

По данным оперативного штаба Якутии, воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Зырянки, однако пилоты не увидели взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 30 пассажиров.

В Российской Федерации пассажирский самолет Ан-24 промахнулся и приземлился на замерзшей реке Колыма. Об этом сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале 28 декабря.

Воздушное судно выполняло рейс ЯП217 по маршруту "Якутск-Зырянка-Среднеколымск", однако в результате инцидента была произведена посадка вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка.

"На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет. По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка", — говорится в сообщении.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре также добавили, что сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства посадки самолета Ан-24 посреди озера.

По предварительным данным, одной из причин инцидента может являться ошибка экипажа, которую он допустил во время пилотирования. Была произведена эвакуация всех, кто был на борту и якобы обошлось без пострадавших.

"На место авиационного события вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России и руководство авиакомпании "Полярные авиалинии", — говорится в сообщении.

Российское медиа "Якутск Вечерний" написало, что пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы примерно на 200 метров и приземлились на берегу реки. Они попросту не смогли ее увидеть.

Больше подробностей по этому поводу не прозвучало.

В Якутии самолет совершил аварийную посадку посреди реки Колыма Фото: Telegram В Якутии самолет совершил аварийную посадку посреди реки Колыма Фото: Telegram В Якутии самолет совершил аварийную посадку посреди реки Колыма Фото: Telegram

Напомним, 8 декабря сообщалось, что за первые несколько дней зимнего месяца с самолетами "Россия" произошло 11 инцидентов. По информации российских медиа, 5 декабря в Ан-12 перестала работать система управления руля, он приземлился в аэропорту "Хурба" Комсомольска-на-Амуре. В этот же день самолет Москва-Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа системы стабилизации.