Отказ двигателя и возгорание на борту: в декабре с самолетами "Россия" произошло 11 инцидентов (видео)

По информации российских медиа, 5 декабря в Ан-12 перестала работать система управления руля, он приземлился в аэропорту "Хурба" Комсомольска-на-Амуре. В этот же день самолет Москва-Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа системы стабилизации.

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Только за первые 8 дней зимы с самолетами авиакомпании "Россия" произошло уже 11 инцидентов, в том числе два последних — в течение этих суток. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает The Moscow Times.

Около 18 часов, по информации издания, Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" готовился к аварийной посадке из-за разгерметизации салона в Минеральных водах. Самолет летел из Санкт-Петербурга, на его борту находилось 111 человек.

Также утром 8 декабря Boeing 737 (Новосибирск-Москва) компании S7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей.

Какие еще инциденты случились с самолетами российской авиакомпании

Ранее произошло еще девять серьезных происшествий. Издание отмечает, что 7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 (Авиастар-ТУ, рейс Улан-Удэ-Чжэнчжоу).

По информации издания, лайнер вернулся в аэропорт.

За день до этого, 6 декабря, произошло возгорание на борту Boeing-777 "Аэрофлота" рейса Москва-Камчатка. Пассажир заметил короткое замыкание проводки из-под своего кресла.

5 декабря в Ан-12 отказала система управления руля, он приземлился в аэропорту "Хурба" Комсомольска-на-Амуре. Также 5 декабря самолет Москва-Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управления системы стабилизации.

В субботу, 2 декабря, Airbus А321 "Аэрофлота" (Петербург — Москва) аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. Кроме того, 2 декабря в тюменском "Рощино" по технической причине совершил посадку Superjet 100 компании "Ямал" (Ноябрьск-Уфа).

В пятницу, 1 декабря, Airbus A321 "Аэрофлота" (Калининград-Москва) приземлился в "Пулково" из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов.

В тот же день Boeing 737 "Аэрофлота" из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси. Также 1 декабря в Новосибирске на борту "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки.

Напомним, ранее расследователи группы "Информационное сопротивление" добрались до внутренней документации одной из российских авиационных компаний. В закрытых документах россияне признают, что возросло количество чрезвычайных инцидентов на внутренних перелетах. Кроме того, удивительным образом не произошло авиакатастрофы во время рейсов за границу.