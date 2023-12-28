Без Приднестровья: референдум о вступлении Молдовы в ЕС пройдет без российского анклава

Президент страны Майя Санду отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

Референдум о вхождении Молдовы в состав Европейского Союза состоится без привлечения территории, оккупированной Российской Федерацией. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому изданию Veridica в среду, 27 декабря.

Она добавила, что невозможно организовать прозрачный плебисцит на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется властями Молдовы.

"Избирательные участки не могут быть открыты на территории Приднестровского региона, поскольку он не контролируется конституционными органами", — подчеркнула Санду.

В то же время лидер Молдовы отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

Евроинтеграция Молдовы

Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены ЕС.

14 декабря 2023 года по итогам саммита ЕС Европейский Совет решил начать переговоры с Молдовой о вступлении в Евросоюз.

24 декабря президент попросила парламент страны провести национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 года.

Ранее Санду предполагала, что ее страна может присоединиться к Евросоюзу до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас этот регион не контролируется Кишиневом. В ЕС в то же время не исключили, что вступление может произойти и без Приднестровья.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 октября принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана. После встречи генсек НАТО заявил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, и призвал Российскую Федерацию вывести все свои войска с территории непризнанного Приднестровья.