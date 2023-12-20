Угрозы Путина: глава Кремля фактически объявил войну Казахстану и Молдове (видео)

Глава Кремля 18 декабря подписал указ № 962 "О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова.

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Президент России Владимир Путин, заявив об упрощении приобретения российского гражданства для жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы фактически объявил им войну. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, в России воцарились так называемые победные настроения, будто война в Украине выиграна.

"На России сейчас есть такие настроения, что якобы у них все удалось, что у них победа, они в дальнейшем продолжают объявлять войну другим странам", — сказал Данилов.

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Он напомнил, что глава Кремля 18 декабря подписал указ № 962 "О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова", который фактически объявляет войну Казахстану, Молдове.

Комментарий Алексея Данилова по указу № 962 смотрите с 8 мин.17 сек.

О чем говорится в указе Путина

В документе указано, что при подаче заявления на получение российского гражданства вышеупомянутые лица освобождаются от выполнения следующих требований Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-Ф3 "О гражданстве Российской Федерации":

Данилов предположил, что после этого указа Путин захочет "защищать новых русских", как это было уже на Донбассе и в Крыму.

"Гражданам Беларуси для получения российского гражданства вместе с заявлением необходимо предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий личность и гражданство. Гражданам Казахстана и Молдовы к вышеуказанным документам придется предоставить подтверждение знания ими русского языка", — говорится в документе РФ.

Добавим, что указ вступил в силу 18 декабря 2023 года.

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"Когда он говорит, что все граждане этих стран могут получить паспорта РФ, и соответственно, после этой процедуры, как это произошло в Крыму, они будут рассказывать, как на территории Донецкой и Луганской области, что они идут защищать граждан, которые общаются на русском языке, которые имеют российские паспорта", — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не смог добиться своих основных целей в Украине, что свидетельствует о его поражении. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год Россия не достигла ни одного результата на поле боя. По его словам, оккупанты не смогли добиться ни одной из озвученных Кремлем целей, в частности полной оккупации Донбасса.

Между тем Министерство обороны Российской Федерации выступило против ограничения срока службы мобилизованных одним годом.