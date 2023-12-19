За год Россия не достигла никакого результата на поле боя, – Зеленский (видео)

По словам главы государства, оккупанты не смогли добиться ни одной из озвученных Кремлем целей, в том числе полной оккупации Донбасса.

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В 2023 году Вооруженные силы Российской Федерации не достигли успехов на поле боя в Украине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря.

"Что касается поля боя — никакого результата Россия не достигла за этот год", — заявил президент.

Зеленский отметил, что риторика Кремля касательно целей военной агрессии в Украине не меняется. По словам политика, основным намерением россиян был захват всей страны, однако позже в РФ начали говорить лишь о выходе на административные границы Донбасса.

"Они не достигли этой цели, поэтому о поражениях нечего говорить. Никакой победы Россия не достигла. Какие там три дня — два года", — сказал украинский лидер.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский также заявил, что вопрос мобилизации в Украине стоит остро и общество это понимает. По его словам, главнокомандующий ВСУ и Генштаб обратился к главе государства с предложением мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей.

Ранее, 16 декабря, Владимир Зеленский призвал местные власти помогать Вооруженным силам. По словам главы государства, люди в органах самоуправления не должны думать о том, что война от них далеко.