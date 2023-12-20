Стратегическое поражение: Путин не смог стереть Украину с карты мира, — Блинкен (видео)

По словам американского госсекретаря, украинские военные продолжают противостоять одной из сильнейших армий и эффективно с этим справляются. Сейчас Кремль ослаблен во всех отношениях.

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Президент России Владимир Путин не смог добиться своей основной цели в Украине, что говорит про его поражение. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на брифинге по итогу 2023 года.

В ходе выступления представитель Белого дома уделил много внимания борьбе Украины и будущей помощи для Киева, которая из-за разногласий в Сенате все еще не была принята.

Уже сейчас можно считать, отметил Энтони Блинкен, что планы Кремля провалились и Украина продолжает существовать.

"Мы будем продолжать призывать страны мира поддерживать Украину, чтобы противостоять российской агрессии и чтобы она стала стратегическим поражением. Путин не достиг своих основных целей — он не смог стереть Украину с карты мира", — заявил госсекретарь США.

Отдельно он высказался про борьбу украинских защитников, для которых прошедший год был очень тяжелым. Несмотря на трудности, они выстояли и продолжают бороться на равных с одной из самых больших армий мира. Путин заявил, что у Украины нет будущего, но это совершенно не так.

"Они (ВСУ, — ред.) смогли отбросить российские войска на многих местах и смогли наладить экспорт продовольствия. Россия ослаблена в военном отношении, экономическом и дипломатическом, а НАТО продолжает расширяться и укрепляться", — продолжил Энтони Блинкен.

Также пошла речь о том, как будет развиваться Украина в будущем и у США есть четкий план по этому поводу. В нем не идет речь о выделении средств на текущем уровне.

Вашингтон продолжит помогать Киеву переживать все времена года, пока продолжается война, однако дополнительно особые усилия будут прилагаться в вопросах демократии, армии и экономики. Коррупция не станет исключением.

"Мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций и для того, чтобы Украина стала сильным демократическим государством", — сказал Энтони Блинкен.

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Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год Россия не достигла никакого результата на поле боя. По его словам, оккупанты не смогли добиться ни одной из озвученных Кремлем целей, в том числе полной оккупации Донбасса.