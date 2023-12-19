Контрнаступление ВСУ: Украина уничтожила почти 90% регулярной армии России, — Подоляк

По словам советника главы ОП, не совсем корректно говорить о том, что планы Сил обороны провалились, ведь противник ежедневно несет колоссальные потери.

Related video

Странно говорить о якобы провале украинского контрнаступления, когда российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери на всех направлениях и во всех сферах. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале 19 декабря.

По его словам, Россия сегодня теряет целые воинские части, а также панически выводит остатки своего Черноморского флота ближе к бухте в Новороссийске. В акватории Черного моря больше не безопасно для кораблей противника.

"Элитные – десант, морпехи, спецподразделения, контракт. 87 % "регулярки", в которую перед полномасштабным вторжением было закачано невероятное количество денег и которую буквально демонизировали во многих странах, уничтожено. РФ истерически ищет снаряды/амуницию где угодно и живет уже в долг перед КНДР", — говорится в сообщении.

Также проводится бесконечный рекрутинг в вечных лагерных зонах, а на фронт в основном едут осужденные. Как заявил советник главы ОП, Россия не имеет даже малейшего продвижения на поле боя, но несмотря на это, различные медиа продолжают писать о том, что ВСУ якобы не справились с поставленными задачами и не вернули под свой контроль украинские территории.

"Дивные рассказы о том, что украинское наступление не так успешно, как могло бы быть (если за основу брать классический двухчасовой голливудский блокбастер), и что, наверное, надо начинать договариваться с убийцей, который сам в шоке. Странно. И еще раз странно.", — продолжает Михаил Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что любые уступки противнику лишь демотивирует украинских политиков и избирателей, а также даст понять Кремлю, что у него может быть шанс в очередной раз уйти от ответственности. В связи с этим мир призвали вернуться к стандартам и более справедливо описывать то, что происходит на поле боя, ведь реальность другая и Украина уже практически два года эффективно противостоит противнику.

Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год Россия не достигла никакого результата на поле боя. По его словам, оккупанты не смогли добиться ни одной из озвученных Кремлем целей, в том числе полной оккупации Донбасса.