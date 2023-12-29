Иран казнил четырех человек, которых обвинил в связях с "Моссадом", — СМИ

Иранская разведка примерно с января 2022 года тщательно следила за группой по меньшей мере четыре месяца, до их ареста, когда происходила "переправка из соседней страны" на территорию Ирана, рассказывают журналисты.

Иран казнил четырех человек, которых подозревал в связях с израильской разведывательной службой "Моссад". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Mizan.

Их связывали, как говорится в сообщении, "с сионистским режимом". Процедура казни состоялась утром в пятницу, 29 декабря.

Подсудимых обвинили в "широкомасштабных" действиях под руководством офицеров "Моссада". Они якобы совершали попытки, которые были направлены против безопасности Ирана.

Отмечается, что их миссия включала похищения людей, угрозы и поджоги транспортных средств, домов, а также кражи их мобильных телефонов. Иранская разведка примерно с января 2022 года тщательно следила за группой по меньшей мере четыре месяца, до их ареста где-то в мае того же года, когда их "переправили из соседней страны" на территорию Ирана.

Во время ареста иранские СМИ сообщили, что десять человек поддерживали связь с офицерами израильского ведомства. Они могли, как говорится в сообщении, получали наличные за фотографии, которые они присылали агентам "Моссада".

Иран ранее обвинил Израиль в реализации нескольких нападений на объекты, связанные с его ядерной программой, а также в убийстве его ученых-ядерщиков в течение последних лет. Израиль не подтвердил и не опроверг эти обвинения.

В августе Иран обвинил Израиль в причастности к "одному из крупнейших диверсионных заговоров", которые якобы были направлены против производства ракет и оборонной промышленности ракет страны. В июле представители министерства разведки заявили, что арестовали сеть агентов, которые работали на Израиль, прежде чем они пытались осуществить диверсии в конфиденциальных местах.

Напомним, 25 декабря стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал генерала Мусави, который курировал иранских прокси в Сирии. Иранский генерал погиб в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара израильских сил. В КСИР пообещали, что "сионистский режим заплатит" за смерть высокопоставленного военного.