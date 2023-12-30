Смертельное ДТП с украинцами в Польше: водителю автобуса предъявили обвинение, – СМИ

По данным польской полиции, 42-летней женщине, которая находилась за рулем автобуса, грозит до восьми лет лишения свободы.

Водителю автобуса, который 21 декабря попал в ДТП на территории Польши, грозит до восьми лет тюремного заключения. Об этом сказала представитель полиции в Томашове Любельском Малгожата Павловская в комментарии порталу "Укринформ".

Сообщается, что прокуратура предъявила обвинение 42-летняя женщине, пребывавшей за рулем автобуса в момент аварии. Павловская отметила, что за совершение ДТП со смертельным исходом ей грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

По информации прокуратуры, водитель автобуса с украинцами должным образом не наблюдала за обстановкой на дороге, двигаясь при этом с большой скоростью. Женщине была избрана мера пресечения в виде залога.

ДТП с украинцами в Польше: что известно

Напомним, 21 декабря СМИ сообщили, что в Польше в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погиб 30-летний гражданин Украины, еще восемь человек получили ранения. Правоохранители отметили, что женщина, находившаяся за рулем транспортного средства, была трезвой.

По данным польской полиции, микроавтобус, который ехал в направлении границы, вовремя не затормозил. Впоследствии произошло столкновение транспортного средства с грузовиком, который находился на обочине в очереди к польско-украинской границе в зоне пункте пропуска "Гребенне-Рава Руська".