"Милые пушистые комочки": возле антарктической станции вылупились экзотические птенцы (фото)

Украинские ученые объяснили, что наблюдают за птенцами не просто из любопытства. На самом деле они следят за последствиями потепления климата на планете Земля.

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появилось на свет потомство крачек и доминиканских чаек. Птенцы вылупились за несколько дней до Нового года и теперь их выкармливают родители. Фотографии с новорожденным потомство антарктические исследователи опубликовали на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

Исследователи указали, что именно на новый год возле станции "Вернадского" начинается сезон размножения. Рядом живут не только пингвины, у которых недавно появились птенцы. В нескольких километрах — скалистый остров Грото с высохшей травянистой растительностью: именно там биолог Сергей Глотов нашел выводок крачек и доминиканских чаек. На странице Facebook ученые разместили фотографии новорожденных и рассказали, чем они интересны.

"Только взгляните на эти милые пушистые комочки", — написали они.

Доминиканские чайки откладывают по 2-3 яйца и строят гнезда либо посреди птичьей колонии, либо отдельные.

Птенец доминикайской чайки и еще два яйца в гнезде

Птенцы покрыты сероватым пухом с темными пятнами на голове и рождаются поочередно. Сначала они сидят в гнезде, затем гуляют на небольшом расстоянии от него, прячась среди камней. Детство птенца чайки длится месяц — этого времени хватает, чтобы они откормились и выросли до взрослых размеров.

Птенец доминикайской чайки покрыт сероватым пухом Пух птенца чайки покрыт темными пятнышками

Возле станции Глотов нашел только одно гнездо чаек, говорится в сообщении.

Крачки на острове Грото гнездятся колонией. На скалах ученый насчитал 70 особей, у половины из которых уже есть птенцы — по одному-двум на пару. Яйца этих птиц очень маленькие — не больше грецкого ореха, объяснили ученые.

Крачки в Антарктиде возле станции Вернадского

Птенцы покрыты коричневым пухом, покрытым узором темных пятен. Имеют темные клювы, которые по мере взросления краснеют.

Два птенца крачки в Антарктиде Как выглядит птенец крачки Птенец крачки имеет светло-коричневый пух

Пока птенцы растут, они также держатся возле гнезда. Время от времени выбираются из него и изучают окружающую территорию.

Гнездо крачки в скалах в Антарктиде

В заметке научного центра рассказали, зачем ученым искать гнезда птиц. Как выяснилось, гнезда наносят на карту и затем отслеживают, как меняется численность птиц в зависимости от изменений климата.

Отметим, антарктические исследователи со станции "Академик Вернадский" публикуют рассказы о том, как живется в Антарктиде. Например, в сентябре 2023 года они показали развлечения пингвинов: птицы сначала собрались в стаю в 800 особей, а затем разбрелись отдельными группками. В ноябре в честь визитеров полярники создали специальные шевроны. Птиц, изображенных на шевроне, назвали "боевыми пингвинами."