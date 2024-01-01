Сильное землетрясение в Японии: объявлено предупреждение о цунами (видео)

Эпицентр землетрясения заиксирован в море на севере центральной части Японии.

Землетрясение магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера произошло в Японии в понедельник, 1 января. Об этом пишет агентство Reuters.

Сначала были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7, затем был зафиксирован значительно более мощный афтершок.

Землетрясение в Японии Фото: Скриншот

Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма.

Землетрясение в Японии

По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров приближается к городу Ното в префектуре Исикава. Волны высотой более 1 метра обрушились на побережье города Вадзима в префектуре Исикава.

Землетрясение в Японии

Hokuriku Electric Power заявила, что проверяет все нарушения на своих атомных электростанциях. Местные СМИ пишут, что в префектуре Исикава остановлено движение всех скоростных поездов.

Землетрясение в Японии

Сильнейшее в современной истории Японии землетрясение, магнитуда которого достигала 9,1, произошло 11 марта 2011 года. От повторных толчков обрушилась стена на первом реакторе АЭС "Фукусима-1", что стало причиной радиоактивного загрязнения. В 2011 году жертвами стихийного бедствия стали почти 16 тысяч человек.

Напомним, неделю назад в Румынии зафиксировали мощное землетрясение, подземные толчки могли ощутить в Украине. Мощность землетрясения составила 4,0-4,2 балла.

Ранее Фокус писал, что в Китае из-за мощного землетрясения погибли более 100 человек. По словам журналистов, в зону бедствия было направлено около 2200 спасателей из провинциальной пожарной службы и лесной бригады. Также в спасательных операциях участвуют полиция и военные.