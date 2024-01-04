Установил иммунитет от правосудия: Лукашенко запретил судить себя и семью, — росСМИ

Журналисты пишут, что после отставки за семьей Лукашенка сохранится неприкосновенность активов, имущества и пожизненная охрана.

Белорусский президент Александр Лукашенко внес поправки в Конституцию, согласно которым после ухода с поста президента за ним и его семьей сохранится неприкосновенность. Об этом сообщает The Moscow Times.

Издание пишет, что после отставки Лукашенко и его семья не будут отвечать за преступления, которые были совершены во время пребывания у власти.

Кроме того, семья бывшего президента будет иметь пожизненную охрану и смогут пользоваться государственной недвижимостью. Среди прочего, после смерти президента похороны будут проводить также за средства государственного бюджета.

Также интересно то, что после отставки Александр Лукашенко станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Журналисты отмечают, что обновленная Конституция не опубликована на сайте белорусского президента, однако она сохранена в вебархиве.

Как пишет издание "Радые Свабода", семья президента будет иметь право на помощников, смогут бесплатно пользоваться спецсвязью и залами для официальных лиц аэропортов и вокзалов. Среди прочего, после отставки президент будет получать деньги в размере оклада действующего президента.

Издание отмечает, что о внесении изменений в Конституцию, которые расширили бы права президента говорили и раньше. В частности, в 2022 году состоялся даже соответствующий референдум. Кроме того, в 2021 году Лукашенко говорил, что якобы не хочет оставаться президентом пожизненно, а хочет "пожить нормальной жизнью".

Напомним, в конце ноября российские журналисты писали, что граждане Беларуси не смогут выезжать на постоянное проживание за границу без соответствующего разрешения. Теперь они перед выездом должны обращаться в белорусские миграционные органы. Как объясняли юристы, такие нововведения создадут проблемы для людей призывного возраста, ведь им нужно одобрение военкомата.