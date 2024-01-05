В метро Нью-Йорка столкнулись два поезда: десятки людей ранены (видео)

По данным полиции, в результате столкновения оба поезда сошли с рельсов. Официальные лица подтвердили, что по меньшей мере 24 человека получили травмы, еще сотни людей были эвакуированы.

В четверг, 4 января, в метрополитене Нью-Йорка, ​​в Верхнем Вест-Сайде, произошло столкновение двух поездов, в результате которого более 20 человек получили ранения. Об этом пишет газета New York Post.

Издание сообщает со ссылкой на полицию, что один из поездов, перевозивший до 500 пассажиров, двигался на север и столкнулся с другим поездом, выведенным из строя. По информации СМИ, на момент столкновения во втором поезде проходили ремонтные работы.

По словам полицейских, в результате столкновения оба поезда сошли с рельсов. Официальные лица подтвердили, что по меньшей мере 24 человека получили легкие ранения и были госпитализированы. Еще около 300–400 пассажиров были эвакуированы.

В Нью-Йорке столкнулись два поезда

Президент Управления транзита города Нью-Йорка (MTA) Рич Дэйви заявил, что оборудование работало как положено. По его словам, причины аварии устанавливаются.

"Очевидно, что два поезда не должны сталкиваться друг с другом. Мы собираемся докопаться до сути", — сказал Дэйви.

Напомним, 2 января СМИ сообщили, что в Токио загорелся самолет, который шел на посадку с 400 пассажирами на борту. По предварительным данным, во время захода на посадку произошло столкновение с самолетом береговой охраны.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что в результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Андхра Прадеш погибли по меньшей мере 10 человек. Еще 27 человек получили ранения.