"Лоб в лоб": в РФ пассажирский поезд врезался в маневровый локомотив, есть пострадавшие (фото)

Россиянин, который стал свидетелем ЧП, шутил из-за столкновения двух поездов, свидетельствует запись в соцсетях. Между тем росСМИ сообщают, что были пострадавшие.

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В Ульяновской области РФ пассажирский поезд столкнулся с маневровым локомотивом. Оба поезда оказались на одном пути, причем пассажирский двигался на полной скорости. Впрочем машинист успел отреагировать, поэтому катастрофы не произошло — есть лишь несколько десятков пострадавших россиян. О происшествии под Ульяновском рассказали в агентстве "РИА Новости" в Telegram-канале.

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Около 15:33 по Киеву появилось сообщение, в котором сообщили о чрезвычайном происшествии, которое произошло с поездом на маршруте "Пермь-Адлер". Ориентировочное место событий — под Ульяновском, более конкретной информации нет.

В результате столкновения пассажирского поезда и маневрового паровоза получили ранения 25 россиян, говорится в росСМИ. Уверяют, что никто не погиб. Указывают, что в последний момент машинист включил экстренное торможение, но "столкновение предотвратить не удалось". Кроме того, в РЖД отмечают, что вагоны не со шли с рельсов и нет повреждений железнодорожного полотна.

Между тем в соцсетях есть некоторые детали относительно инцидента. Рассказывают, что происшествие произошло в 14:55 (часовой пояс не указан). Точное место столкновения — между станциями Бряндино и Тиинск, на 962 километре Куйбышевской железной дороги. В пассажирском поезде находилось 396 пассажиров, в том числе — 94 ребенка.

На одном из видео можно также услышать реакцию россиянина, который делится впечатлениями о событии: "П* котенку, н*. Один другого догнал. Все уе*, н*".

На кадрах с места событий можно увидеть пассажирский поезд из 10 вагонов, который замер посреди заснеженной местности. Свидетели сняли последствия столкновения — видно, как погнулся металл на передней части локомотива.

Отметим, в РФ 11 ноября произошла железнодорожная катастрофа возле аэродрома "Дягилево", рассказали росСМИ. Местные власти уверяли, что вагоны были наполнены минеральными удобрениями. Подозревают, что на российские удобрения "соблазнились" диверсанты из Украины.

Между тем на железнодорожных путях на оккупированной части Украины время от времени действительно происходят диверсии. В частности, 13 октября сообщали о подрыве железной дороги возле Мелитополя. 3 октября произошло ЧП на оккупированной части Донецкой области — тогда поезд переехал ПЗРК "Стрела" ВС РФ.

Напоминаем, 22 ноября боец ВСУ рассказал об очередной атаке ВС РФ под Авдеевкой: указал, что россияне в очередной раз потеряли значительное количество техники и живой силы. Между тем эксперты сообщества DeepState описали некоторые особенности фортификаций, которые возвели россияне на оккупированных территориях.