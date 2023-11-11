Возле российской авиабазы Дягилево сошел поезд с рельсов: СМИ говорят о "теракте" (фото)
По данным медиа, некоторые поврежденные вагоны перевозили минеральные удобрения. Предварительно, полотно подорвали перед локомотивом.
В Рязанской области РФ 11 ноября 2023 года с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сообщила пресс-служба "Московской железной дороги".
В результате схода перевернулись 7 вагонов, однако, как сообщают росСМИ, на движение пассажирских поездов это не повлияло.
"Московская железная дорога" назвала причиной инцидента "вмешательство посторонних лиц". Однако некоторые СМИ рассказывают о 19 вагонах, сошедших с рельсов.Важно
"В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Семь из них — с минеральными удобрениями внутри — упали на бок", — пишут СМИ, ссылаясь на свой источник.
Отметим, что Дягилево — российская авиабаза в Рязани. Расположена на западной окраине города в городском районе Дягилево.
Сообщается, что перед этим был слышен взрыв, повреждено железнодорожное полотно. Незначительные травмы получил машинист, скорая оказывает ему помощь на месте. Других пострадавших нет.
"Предварительно, полотно взорвали перед локомотивом, о чем можно судить по пробитым окнам в кабине машиниста", — пишут росСМИ.
Напомним, в мае 2023 года в Брянской области РФ устроили диверсию на железной дороге.
Также Фокус писал о подрыве железнодорожных путей в Крыму летом 2023 года.