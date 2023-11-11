Возле российской авиабазы Дягилево сошел поезд с рельсов: СМИ говорят о "теракте" (фото)

По данным медиа, некоторые поврежденные вагоны перевозили минеральные удобрения. Предварительно, полотно подорвали перед локомотивом.

Related video

В Рязанской области РФ 11 ноября 2023 года с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сообщила пресс-служба "Московской железной дороги".

В результате схода перевернулись 7 вагонов, однако, как сообщают росСМИ, на движение пассажирских поездов это не повлияло.

"Московская железная дорога" назвала причиной инцидента "вмешательство посторонних лиц". Однако некоторые СМИ рассказывают о 19 вагонах, сошедших с рельсов.

Важно

В Бурятии грузовой поезд сошел с рельсов: что известно (фото)

"В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Семь из них — с минеральными удобрениями внутри — упали на бок", — пишут СМИ, ссылаясь на свой источник.

Отметим, что Дягилево — российская авиабаза в Рязани. Расположена на западной окраине города в городском районе Дягилево.

Сообщается, что перед этим был слышен взрыв, повреждено железнодорожное полотно. Незначительные травмы получил машинист, скорая оказывает ему помощь на месте. Других пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash

"Предварительно, полотно взорвали перед локомотивом, о чем можно судить по пробитым окнам в кабине машиниста", — пишут росСМИ.

Напомним, в мае 2023 года в Брянской области РФ устроили диверсию на железной дороге.

Также Фокус писал о подрыве железнодорожных путей в Крыму летом 2023 года.