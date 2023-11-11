Біля російської авіабази Дягілєво зійшов потяг із рейок: ЗМІ говорять про "теракт" (фото)
За даними медіа, деякі пошкоджені вагони перевозили мінеральні добрива. Попередньо полотно підірвали перед локомотивом.
У Рязанській області РФ 11 листопада 2023 року з рейок зійшов вантажний потяг. Про це повідомила пресслужба "Московської залізничної дороги".
Унаслідок сходження перекинулись 7 вагонів, проте, як повідомляють росЗМІ, на рух пасажирських поїздів це не вплинуло.
"Московська залізнична дорога" назвала причиною інциденту "втручання сторонніх осіб". Проте деякі ЗМІ розповідають про 19 вагонів, що зійшли з рейок.Важливо
"У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потяга. Сім із них — із мінеральними добривами всередині — впали на бік", — пишуть ЗМІ, посилаючись на своє джерело.
Зазначимо, що Дягілєво — російська авіабаза в Рязані. Розташована на західній околиці міста в міському районі Дягілєво.
Повідомляється, що перед цим було чутно вибух, пошкоджено залізничне полотно. Незначні травми зазнав машиніст, швидка надає йому допомогу на місці. Інших постраждалих немає.
"Попередньо, полотно підірвали перед локомотивом, про що можна судити через пробиті вікна в кабині машинаста", — пишуть росЗМІ.
Нагадаємо, у травні 2023 у Брянській області РФ влаштували диверсію на залізниці.
Також Фокус писав про підрив залізничних колій у Криму влітку 2023 року.