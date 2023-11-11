Біля російської авіабази Дягілєво зійшов потяг із рейок: ЗМІ говорять про "теракт" (фото)

За даними медіа, деякі пошкоджені вагони перевозили мінеральні добрива. Попередньо полотно підірвали перед локомотивом.

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У Рязанській області РФ 11 листопада 2023 року з рейок зійшов вантажний потяг. Про це повідомила пресслужба "Московської залізничної дороги".

Унаслідок сходження перекинулись 7 вагонів, проте, як повідомляють росЗМІ, на рух пасажирських поїздів це не вплинуло.

"Московська залізнична дорога" назвала причиною інциденту "втручання сторонніх осіб". Проте деякі ЗМІ розповідають про 19 вагонів, що зійшли з рейок.

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"У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного потяга. Сім із них — із мінеральними добривами всередині — впали на бік", — пишуть ЗМІ, посилаючись на своє джерело.

Зазначимо, що Дягілєво — російська авіабаза в Рязані. Розташована на західній околиці міста в міському районі Дягілєво.

Повідомляється, що перед цим було чутно вибух, пошкоджено залізничне полотно. Незначні травми зазнав машиніст, швидка надає йому допомогу на місці. Інших постраждалих немає.

Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash

"Попередньо, полотно підірвали перед локомотивом, про що можна судити через пробиті вікна в кабині машинаста", — пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, у травні 2023 у Брянській області РФ влаштували диверсію на залізниці.

Також Фокус писав про підрив залізничних колій у Криму влітку 2023 року.