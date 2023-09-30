У Бурятії вантажний поїзд зійшов з рейок: що відомо (фото)

Сходження локомотива вантажного поїзда з рейок підтвердили в РЖД. Розслідуванням інциденту зайнялася Східносибірська транспортна прокуратура.

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У ніч на 30 вересня в Російській Федерації, на території Республіки Бурятія, зійшов з рейок локомотив вантажного поїзда. Про це написав місцевий Telegram-канал "Новости Бурятии".

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Повідомляється, що подія сталася на 1069 кілометрі залізничної колії між Сєвєробайкальськом і Нижньоангарськом. За даними авторів каналу, обійшлося без постраждалих.

"На місці працює відновлювальний поїзд, залучено 18 осіб", — ідеться в публікації.

Пізніше на каналі додали, що розслідуванням інциденту зайнялася Східносибірська транспортна прокуратура. На місце події прибув виконувач обов'язків Байкальського транспортного прокурора.

На залізничних коліях у Бурятії сталася аварія

На сходження поїзда в Бурятії також відреагував холдинг "Российские железные дороги" (РЖД). У компанії підтвердили, що на ділянці Сєвєробайкальськ-Нижньоангарськ ВСЖД сталося сходження локомотива вантажного поїзда.

"Постраждалих немає, загрози екології немає. Подія не вплинула на графік руху інших поїздів", — заявили в РЖД.

Також повідомляють про формування комісії з розслідування причин інциденту.

У РЖД відреагували на сходження поїзда

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи і було порушено електропостачання. За словами місцевих жителів, загалом було чутно чотири вибухи.

Ми також писали про те, що вночі 30 вересня в Бєлгородській області Російської Федерації пролунали вибухи. У російському оборонному відомстві стверджують, що регіон нібито зазнав обстрілу з РСЗВ "Ураган". Медіа також повідомили про наліт БПЛА.