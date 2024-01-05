В Польше горел отель с украинскими беженцами: где теперь будут жить люди (фото)

По информации полиции, всего в здании находилось 155 украинцев. 28 из них пришлось эвакуировать с балконов, поскольку коридоры были охвачены огнем.

В польском городе Олецко Варминско-Мазурского воеводства в гостинице, где проживали 155 беженцев из Украины, произошел пожар. Уже известно о пострадавших украинцах. Об этом сообщает Polskie Radio.

По заявлению пресс-офицера Олецкого районного отдела пожарной службы Марека Высоцкого, четыре человека попали в больницу после пожара возгорания. Он также сообщил подробности инцидента.

"Информация о задымлении в отеле, где проживали украинцы, поступила в четверг около 9:40 (по Варшаве — ред.)", — сообщил Высоцкий.

В Польше горела гостиница с украинцами Фото: Укрінформ

По словам пресс-офицера, возгорание возникло в одной из комнат отеля. Огонь быстро распространился на другие номера.

"С балконов отеля были эвакуированы 28 из 155 человек", — сообщил Марек Высоцкий.

Он рассказал, что люди не смогли убежать через коридоры, потому что помещение было охвачено дымом и огнем.

"Они вышли на балконы и ждали нашей помощи, которую мы оказывали, используя лестницы и гидравлический домкрат. Всего из здания было эвакуировано 28 человек", — добавил он.

В целом пожар ликвидировали 58 спасателей. Огонь уничтожил три комнаты и часть коридора.

Сейчас здание выведено из эксплуатации. Украинцы, которые проживали в отеле, переехали в соседний спортивный зал.

Реакция полиции и консульства

Как отметил представитель уездной полиции в Олецке Дамиан Ритвинский в комментарии "Укринформу", что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Он подтвердил, что отель сейчас непригоден для проживания.

После установления причин пожара будет решаться вопрос, будет ли этим делом заниматься прокуратура, добавил Рытвинский.

Фото: Radio Gdańsk

Консул Украины в Гданьске Александр Плодистый подтвердил информацию о пострадавших украинцах, однако добавил, что от дальнейшей госпитализации они отказались. По его словам, в ближайшее время один из украинских консулов поедет в Олецко, где встретится с пострадавшими украинцами, чтобы выяснить их потребности и оказать помощь. С местными властями будет обсуждаться вопрос расселения украинцев.

Фокус уже сообщал о пожаре в Киеве. В Шевченковском районе столицы 26 декабря вечером произошло возгорание в многоквартирном доме.

Еще до приезда спасателей из квартиры, которая пылала на 14-м этаже, выпрыгнул мужчина, который погиб.

Есть информация от СМИ, что мужчина якобы общался по телефону с матерью и в момент разговора сам поджег квартиру, начался пожар. По словам соседей, у него были проблемы с алкоголем.

Ранее, 4 декабря, на улице Замковецкой в Подольском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Как оказалось, во дворе возле дома сдетонировала граната.