Кокаин, ЛСД и грибы: журналисты WSJ заинтересовались, какие наркотики употреблял Илон Маск

Одной из причин противоречивых высказываний, невнятной речи и провокационных выходок главы компаний Tesla и SpaceX может быть влияние запрещенных веществ. Илон Маск мог употреблять наркотики на приватных вечеринках в разных странах, полагают журналисты.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск злоупотреблял наркотиками, он употреблял ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин. Руководители и члены советов директоров компаний думают, что в будущем это может повлиять на бизнес, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) ссылкой на информированные источники.

Употребление запрещенных веществ рассматривается как одна из причин его часто противоположных взглядов, невнятной речи и провокационных выходок. Авторы материала утверждают, что Маск баловался наркотиками на приватных вечеринках по всему миру, посетители которых подписывают соглашения о неразглашении данных и дают свои телефоны на входе.

Илон Маск ранее публично курил марихуану и признавал, что имеет рецепт психоделического кетамина. WSJ выявила как минимум четыре эпизода, во время которых бизнесмен мог употреблять запрещенные вещества:

в 2018 году на вечеринке в Лос-Анджелесе принял несколько таблеток кислоты;

в 2019 году — галюциногенные грибы на мероприятии в Мексике;

вместе с братом Кимбалом Маск в 2021 году принимали кетамин на вечеринке в Майами. Маск принимал наркотики вместе с действующим членом SpaceX Стивом Джурветсоном.

Люди из окружения Маска говорят, что 52-летний миллиардер продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин. Они обеспокоены, что эта привычка пошатнет его здоровье.

"Илон Маск — неотъемлемая часть стоимости всех своих компаний. Он подвергает риску активы инвесторов почти на 1 трлн долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США", — указывают собеседники.

Илон Маск и наркотики — как это влияет на бизнес?

Директора компаний Илона Маска не поднимали официально вопрос об употреблении наркотиков их шефом. Однако определенніе шаги все же были. Член совета директоров Tesla Линда Райс предлагала коллегам провести расследование не совсем адекватного поведения Маска, но никто не придал этим призывам значения. Следующим действием Райс стал отказ от переизбрания в совет директоров в 2019 году.

Адвокат Маска Алекс Спиро сказал WSJ, что Маск "регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест". Статья издания содержит "и другие ложные факты", указал он, но не назвал, что имел в виду. Илон Маск от комментариев отказался.

В 2018 году Илон Маск публично употреблял наркотики, что привело к серьезным последствиям для бизнеса. Во время двухчасового интервью для подкаста Джо Рогана он покурил марихуану.

Илон Маск курит марихуану во время двухчасового интервью для подкаста Джо Рогана

В ответ на это NASA затребовало письменные гарантии того, что SpaceX соблюдает федеральный закон о запрете наркотиков на работе.

Будучи генеральным директором и основателем SpaceX, Маск имеет допуск к секретной информации. Инвесторы часто закрывали глаза на опасения по поводу Маска, в том числе на его употребление наркотиков, особенно когда дела у Tesla идут хорошо, говорят люди, близкие к совету директоров.

Напомним, Илон Маск вместе с Дональдом Трампом и Сэмом Альтманом возглавили список самых опасных людей групп и организаций в интернете по версии американского журнала Wired. Трех персонажей приравняли к террористам ХАМАС и хакерскими группировками, которые нанесли ущерб организациям на сотни миллионов долларов.

Фокус ранее писал, что проект Илона Маска Starlink столкнулся с серьезной конкуренцией от компании HughesNet. Оператор предоставляет услуги спутникового интернета со скоростью 100 Мбит/с.