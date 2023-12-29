Маск, Трамп и Альтман cтали самыми опасными людьми в интернете 2023 года, — Wired

В 2023 году произошло много тревожных событий, которые отразились во Всемирной паутине чередой скандалов, пропагандой и разжиганием ненависти.

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Ежегодно американский журнал Wired составляет список самых опасных людей, групп и организаций в интернете, которые подвергают опасности жизни людей или дестабилизируют мир своими действиями. В 2023 году в него вошли Илон Маск, Дональд Трамп, Сэм Альтман, их поставили в один ряд с террористической группировкой ХАМАС и хакерскими группировками, которые нанесли ущерба на сотни миллионов долларов.

Илон Маск

Год назад многие считали Илона Маска технологическим гением, который изредка вел себя как интернет-тролем. По наблюдениям СМИ, в 2023 году эти наклонности взяли верх над его публичной идентичностью.

Илон Маск по своему личному капризу переименовал популярную соцсеть Twitter в X, пригласил туда сторонников теории заговора, таких как Алекс Джонс, и сделал несколько скандальных антисемитских заявлений со своего аккаунта. Когда рекламодатели пожаловались на его поведение, бизнесмену удалось в одном обращении одновременно извиниться и сказать им: "Идите к черту". И это при том, что сам Илон Маск в июле признал падение доходов соцсети от рекламы вдвое. Все это вызывает опасение, что X-Twitter не переживет правление нового владельца.

Илон Маск Фото: MC.Today

В разгар этого кризиса новый стартап Илона Маска xAI выпустил чат-бота с искусственным интеллектом Grok, который, по словам самого Маска, получил меньше ограждений, чем ChatGPT от OpenAI. Примерно в то же время разгорелся скандал, связанный с проектом Neuralink, где несколько обезьян погибли в ходе экспериментов с вживлением имплантов в мозг.

А в середине декабря Tesla отозвала почти все модели своих автомобилей, проданные в США, чтобы исправить функцию автопилота. Национальная администрация безопасности дорожного движения США обнаружила, что Tesla предприняла недостаточно мер предосторожности, направленных на обеспечение внимательности водителей, многие из которых, вероятно, были очень беспечны из-за заявлений Илона Маска о безопасности технологии.

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Дональд Трамп

В 2015 году экс-президент США Дональд Трамп впервые не попал в список Wired. Теперь же, за 11 месяцев до президентских выборов 2024 года, он начал атаковать своих предполагаеміх соперников в основном с помощью своей интернет-платформы "Социальная правда", где преобладают правые взгляды.

В своих постах Дональд Трамп пообещал, в случае избрания, начать федеральные расследования в отношении медиакомпаний и журналистов, которые его критикуют, и привлечь к ответственности действующего президента Джо Байдена. Он критиковал жену одного из судей, наблюдавших за гражданским процессом против него по обвинению в мошенничестве, и обвинил своих политических оппонентов в фабрикации уголовных дел, где ему самому предьявили обвинения во вмешательстве в выборы и ненадлежащем обращении с секретной информацией. Экс-президент также повторяет заявления о своей победе на выборах 2020 года, которые, по словам Министерства юстиции США, послужили толчком к штурму Капитолия США 6 января 2021 года.

Сейчас Дональд Трамп с большим отрывом лидирует в республиканских первичных опросах. Wired опасается, что благодаря активности в интернете политик может найти еще больше сторонников и снова стать президентом США, несмотря на все предыдущие ошибки.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Сэм Альтман

Один из основателей и руководитель компании OpenAI (создатель ChatGPT), которая, возможно, больше всех в мире продвинулась в разработке самой революционной технологии в истории — искусственного интеллекта. Wired считает это достаточным основанием, чтобы считать Сэма Альтмана одним из самых опасных людей на свете — не только в этом году, но и в истории человечества.

Если закрыть глаза на угрозу со стороны ИИ, Сэм Альтман может показаться самым доброжелательным персонажем, которого только можно себе представить на посту генерального директора OpenAI. Он отказался от доли в компании, а в своих интервью и на слушаниях в Конгрессе США призывает усилить государственный контроль над искусственным интеллектом. Возможно, он на самом деле искренне верит в светлое будущее, где существует люди сосуществуют с ИИ.

Сэм Альтман Фото: Getty Images

Однако борьба за власть внутри OpenAI, вспыхнувшая в ноябре, обнажила негативную сторону Сэма Альтмана и его сторонников. В прошлом Альтман утверждал, что странная структура OpenAI, когда некоммерческая организация контролирует коммерческую компанию, предлагает форму самоограничения, которая позволит держать технологические амбиции компании на поводке ради безопасности. Но когда Альтман был уволен советом директоров OpenAI и почти сразу же вернул себе контроль над компанией, то выгнал нескольких членов совета директоров, в том числе двух эффективных альтруистов, поддерживающих такой подход.

"Теперь OpenAI находится под жестким контролем одного человека и его исполнительной команды, а также Microsoft, его корпоративного союзника и инвестора с оборотом в 2,8 триллиона долларов. Так что будем надеяться, что его план по развитию этой технологии, перевернувшей мир, окажется удачным. В любом случае остановить его будет очень сложно", — пишет Wired.

Ранее писали, почему Сэм Альтман боится искусственного интеллекта. По его мнению, технология может нанести людям большой ущерб, если попадет в руки преступников.