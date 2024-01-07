Потратили €17 млрд: в Японии построили аэропорт посреди океана, он уходит под воду (фото)

По оценкам, история аэропорта Кансай завершится к 2056 году, когда искусственный остров под ним опустится на предельно низкую высоту. Сам же аэропорт стоит на искусственной земле, которая внешне напоминает губку.

Международный аэропорт Кансай обслуживает японский город Осака, его построили в 1994 году в одноименном заливе на двух искусственных островах. Но сейчас он постепенно идет ко дну. Об этом сообщает The Daily Express.

Аэропорт медленно отдаляется от городской черты и уже затонул почти на 12 метров, вместе с тем авиакомпания All Nippon Airways до сих пор отводит ему важную роль.

Аэропорт Кансай, вид со спутника

Проектировавшие его инженеры допускали, что со временем конструкция несколько затонет, но считали, что примерно через пятьдесят лет движение в конечном итоге остановится на уровне 4 метров над водой — минимально допустимая высота, чтобы остановить наводнение, на случай если в дамбе обнаружится разрыв.

Тонущий аэропорт Кансай все еще используется и считается третьим из крупнейших в Японии

Вместе с тем, вода достигла предельного уровня уже по прошествии шести лет. На подъем дамбы потратили порядка 136 млн евро, но некоторые инженеры считают, что проблему следовало решать намного быстрее.

Аэропорт Кансай Аэропорт Кансай

По оценкам, история аэропорта Кансай завершится к 2056 году, когда части двух искусственных островов опустятся больше чем на 5 метров к уровню моря. Сам аэропорт построен на искусственной земле, которая внешне напоминает губку.

Чтобы такая искусственная конструкция выдержала огромный вес, например здание аэропорта, землю, на которой в будущем планируется постройка, превращают в сухую и плотную. Так она становится подходящим фундаментом. Для этого строительные бригады уложили песок высотой полтора метра над морским дном, а затем установили 2,2 миллиона вертикальных труб диаметром около 0,4 метра.

Трубы закрепили в глине, заполнили песком — он поглощает влагу из окружающей почвы и слоев под ней. Затем дно укрепили дополнительным слоем земли и построили дамбу. Чтобы защитить аэропорт от воды под пассажирским терминалом, вырыли углубления, подложили плиты под гидравлические домкраты и поэтапно поднимали колонны.

Строительство аэропорта Кансай

Несмотря на все это, аэропорт, вероятно, продолжит тонуть. Инженеров беспокоит не скорость затопления, а тот, что поверхность Кансая больше не равномерна — и некоторые стороны будут тонуть быстрее, чем другие.

По оценкам, середина аэропорта тонет быстрее, чем по краям. Кансай все еще используют, он соединяет Осаку — третий по величине город Японии — с остальным миром.

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