Села на Камчатке уходят под воду из-за сильного шторма: что происходит (видео)

Берингово и Охотское моря вышли из берегов. В регионе наблюдаются сильные осадки, штормовой ветер и плохая видимость, рассказали журналисты.

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На Камчатский полуостров в Российской Федерации сошел шторм, в результате чего несколько поселков уходят под воду. Об этом сообщило издание Shot.

"Поселки на Камчатке уходят под воду из-за шторма, который сошел на регион", — говорится в сообщении.

По информации журналистов, несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления из-за сильных волн. В частности, приток воды наблюдается в поселках Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское. Кроме этого, в селе Вывенка нет электричества, туда отправились экстренные службы.

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В МЧС заявили, что из-за шторма закрыли участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до ночи 16 декабря.

Зато информации о пострадавших нет.

По сообщению журналистов издания Mash, Берингово и Охотское моря вышли из берегов. В результате вода подошла к жилым домам в северных поселках Камчатского края.

"Утром ограничили движение со 115-го по 129-й километр дороги между мысом Левашова и поселком Октябрьское. Всюду сильные осадки, штормовой ветер, плохая видимость", — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что на всякий случай местные готовят лодки. Кроме этого, перелив песчаных кист и подтопления ожидаются на северо-восточном побережье полуострова — возле сел Тимлат, Ильпирский, Апука и Корф.

Напомним, 1 ноября Ключевский вулкан, который расположен на территории Камчатки, извергся, столбы дыма и пепла зафиксировали спутники NASA. На территории региона расположено около 300 вулканов.

27 ноября в СМИ сообщили, что Берингово море вышло из берегов, в результате затопило аэродром возле города Тыличики на Камчатке.