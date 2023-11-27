Ушел под воду: в РФ на Камчатке затопило стратегический военный объект (фото, видео)

После шторма на Камчатке морская вода полностью затопила взлетную полосу, длиной около километра. При этом российские власти уверяют, что ситуация уже нормализовалась и взлетная полоса готова принимать самолеты.

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На российской Камчатке вышло из берегов Берингово море. Уровень воды поднялся настолько, что затопило аэродром возле города Тыличики. Местные жители показали, что взлетная полоса стратегического объекта РФ залита морской водой. О последствиях разгула стихии рассказало агентство "РИА Новости" в Telegram-канале.

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В заметке агентства указано, что чрезвычайное происшествие произошло после шторма. Ситуация иллюстрируется видео, снятым, как указывается, на взлетной полосе аэродрома возле Тыличики. Автор записи стоит посреди площадки, которая от края до края залита водой. При этом говорит, что "до КПП еще идти и идти, а ноги уже мокрые". Также показывает ноги в сапогах: видно, что вода достигает середины голени.

Все рейсы на аэродроме отменили, указывается в Telegram-канале Amur Mash. Авторы сообщения сообщили, что пассажиров будут доставлять в нужное место с помощью вертолетов Ми-8.

Тем временем "РИА Новости" приводит заявление министра чрезвычайных ситуаций Камчатского края Игоря Михно. Российский чиновник заверил, что вода уже сошла и вскоре полеты на аэродроме возобновятся. На фотографиях, сделанных якобы на месте событий, видно, что взлетная полоса уже свободна — вода отступила на несколько метров. Впрочем не ясно, когда именно сделали фото.

Аэропорт Тыличики на Камчатке после шторма Фото: Mash

Отметим, аэродром Тыличики расположен на песчаной косе у залива Кофа в Беринговом море на Камчатке. Длина взлетной полосы — около 1 км, высота над уровнем морем — около 2 м. Ширина песчаной косы — около 400-500 метров. Аэродром — объект федерального значения и предназначен для приема пассажирских самолетов.

Аэродром Тиличики, фото

Между тем российское население жалуется на стихию не только на Дальнем Востоке. 26 ноября стало известно о приходе шторма на западное побережье временно оккупированного Крыма. Свидетели уверяли, что видели волны высотой до восьми метров. Кроме того, стихия повредила линии электропередач и десятки тысяч жителей остались без света. Оккупационные власти начали эвакуацию людей из домов в Евпатории и Саках. В одном из приморских районов перебило газовую трубу.

Напоминаем, в ночь на 27 ноября в Одесской области зафиксировали порывы ветра со скоростью до 35 м/с, что говорит о приходе урагана. Местность, кроме ветра, страдает от снегопада, рассказали СМИ. В Одессе коммунальщики отключили котельные из-за перепадов напряжения. Также были проблемы с водой, поскольку насосы плохо работали в условиях нестабильного электроснабжения. В "Укрэнерго" предупредили, что возможны отключения света, если возникнет слишком большой дефицит мощности.